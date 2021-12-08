Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год

Ухоженные руки всегда были в почете. Еще до нашей эры во времена Древнего Египта существовали люди, которые ухаживали за ногтями самого фараона. В древних писаниях и списках того времени они числились как «хранители и мастера ногтей фараона». Это говорит о том, что процедура маникюра и стрижки ногтей уже до нашего времени была очень востребована.
Сейчас не обязательно быть фараоном, царицей или принцессой, чтобы ухаживать за своими руками. Для этого в свободном доступе существует множество различных средств и инструментов, например, пилочек для ногтей, апельсиновых палочек для кутикулы, различных кремов и масел, и так далее. Однако без должного навыка лучше не делать себе маникюр самостоятельно, поскольку в таком случае возрастает риск повредить нежную кожу вокруг ногтя или ногтевую пластину и даже получить инфекцию.
Чтобы записаться к мастеру ногтевого сервиса или подстричь ногти дома самостоятельно, необходимо выбрать хорошую дату, которая поможет минимизировать вероятность повреждения кожи и каких-то внезапных происшествий в ходе процедуры. Для выбора даты существует лунный календарь, который детально расскажет вам положительные и отрицательные стороны каждого дня и покажет, в какой день стоит делать ту или иную косметическую процедуру.
Лунный календарь маникюра в декабре 2021 года.
Благоприятные дни: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31 декабря.
Неблагоприятные дни: 19, 20, 21 декабря.
Отметим, что самыми трендовыми цветами для маникюра в декабре 2021 года являются следующие оттенки: серый (taupe), оранжевый, синий, металлик, изумрудный, сливовый.
Лунный календарь стрижки ногтей в декабре 2021 года.
Благоприятные дни: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 декабря. Неблагоприятные дни: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря.
Оставшиеся дни, не указанные в списках, считаются нейтральными для любых процедур с ногтями.