Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год

6:15:1112/7/2021
0

Уход за ногтями и руками очень важен, поэтому к выбору его даты нужно относиться внимательно.

Маникюр является неотъемлемой частью опрятного внешнего вида. Фото: Pexels.com
Маникюр является неотъемлемой частью опрятного внешнего вида. Фото: Pexels.com

Ухоженные руки всегда были в почете. Еще до нашей эры во времена Древнего Египта существовали люди, которые ухаживали за ногтями самого фараона. В древних писаниях и списках того времени они числились как «хранители и мастера ногтей фараона». Это говорит о том, что процедура маникюра и стрижки ногтей уже до нашего времени была очень востребована.

Сейчас не обязательно быть фараоном, царицей или принцессой, чтобы ухаживать за своими руками. Для этого в свободном доступе существует множество различных средств и инструментов, например, пилочек для ногтей, апельсиновых палочек для кутикулы, различных кремов и масел, и так далее. Однако без должного навыка лучше не делать себе маникюр самостоятельно, поскольку в таком случае возрастает риск повредить нежную кожу вокруг ногтя или ногтевую пластину и даже получить инфекцию.

Чтобы записаться к мастеру ногтевого сервиса или подстричь ногти дома самостоятельно, необходимо выбрать хорошую дату, которая поможет минимизировать вероятность повреждения кожи и каких-то внезапных происшествий в ходе процедуры. Для выбора даты существует лунный календарь, который детально расскажет вам положительные и отрицательные стороны каждого дня и покажет, в какой день стоит делать ту или иную косметическую процедуру.

Лунный календарь маникюра в декабре 2021 года.

Благоприятные дни: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31 декабря.
Неблагоприятные дни: 19, 20, 21 декабря.

Отметим, что самыми трендовыми цветами для маникюра в декабре 2021 года являются следующие оттенки: серый (taupe), оранжевый, синий, металлик, изумрудный, сливовый.

Лунный календарь стрижки ногтей в декабре 2021 года.

Благоприятные дни: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 декабря. Неблагоприятные дни: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря.

Оставшиеся дни, не указанные в списках, считаются нейтральными для любых процедур с ногтями.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
маникюрногтилунный календарьЛунный календарь маникюрадекабрь 2021лунный календарь стрижки ногтейтрендовые цвета маникюра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В какую дату декабря вы будете делать маникюр?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год
6:15:11 12/7/2021
Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год
Миокардит у молодых людей развивается, как побочный эффект от вакцины: долго ли его приходится лечить?
6:00:59 12/7/2021
Миокардит у молодых людей развивается, как побочный эффект от вакцины: долго ли его приходится лечить?
Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?
5:30:02 12/7/2021
Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?
Отличия зимних магнитных бурь от осенних: в чем сходство и каковы особенности заботы о своем самочувствии метеозависимых людей
4:45:15 12/7/2021
Отличия зимних магнитных бурь от осенних: в чем сходство и каковы особенности заботы о своем самочувствии метеозависимых людей
Обряд на любовь: как заговорить красную нить во время роста луны и обрести желанные отношения
4:00:15 12/7/2021
Обряд на любовь: как заговорить красную нить во время роста луны и обрести желанные отношения
Тиктокеры подожгли дом учителя ради эффектных кадров. Прокуратура начала проверку в отношении 15-летних школьников
3:54:30 12/7/2021
Тиктокеры подожгли дом учителя ради эффектных кадров. Прокуратура начала проверку в отношении 15-летних школьников
Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск
3:34:38 12/7/2021
Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск
Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?
3:00:28 12/7/2021
Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?
Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление
2:58:58 12/7/2021
Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление
Из похищенных в спортивных клубах породистых лошадей делали колбасу отец и сын в Подмосковье
2:39:36 12/7/2021
Из похищенных в спортивных клубах породистых лошадей делали колбасу отец и сын в Подмосковье