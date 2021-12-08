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07.12
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Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче

7:30:5312/7/2021,ДИАНА БУНТАЖОВА [DIANA BUNTAZHOVA]
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Было бы полезно знать предупреждающие знаки, сигнализирующие о побочных эффектах парацетамола.

Обычная рекомендуемая доза - одна или две таблетки по 500 миллиграммов. Фото: Pixabay

Парацетамол - популярное обезболивающее, применяемое при всех болях и болях. Это также незаменимый помощник при попытке снизить температуру. Как и любое лекарство, парацетамол имеет список возможных побочных эффектов, в том числе тот, который вы можете заметить, когда идете в туалет, что может сигнализировать о том, что вам нужно «прекратить его использование».

Парацетамол доступен в большинстве магазинов и аптек. Он выпускается в форме таблеток, капсул, сиропа или растворимой таблетки. Обезболивающее также может входить в состав ряда лекарств от простуды и гриппа. Все лекарства могут вызывать побочные эффекты, поэтому, возможно, стоит узнать о тех, которые связаны с парацетамолом, если вы его принимаете, пишет express.co.uk.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что парацетамол «редко» вызывает побочные эффекты, если вы придерживаетесь правильной дозировки.

Обычная рекомендуемая доза - одна или две таблетки по 500 миллиграммов, которые следует принимать до четырех раз в течение 24 часов, в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Однако, как и любое лекарство, парацетамол также может иметь побочные эффекты, которые могут возникнуть у некоторых людей.

Один из побочных эффектов, который требует медицинской помощи и прекращения его использования, - это темная моча, как сообщает Drugs.com.

Темная моча связана с еще одним побочным действием препарата - желтухой. Желтуха означает, что ваша кожа и белки глаз пожелтели. На портале здоровья Patient.Info поясняется, что желтуха может возникнуть из-за отравления парацетамолом. Это может вызвать острую печеночную недостаточность, которая может вызвать пожелтение кожи и глаз. Желтуха вызывается высоким уровнем в крови желчного пигмента билирубина. Эта желчь может сделать вашу мочу темной.

Помимо темной мочи, желтуха также может быть заметна, когда у вас есть фекалии, так как они могут окрашивать ваш стул в глину.

Национальная служба здравоохранения предупреждает, что если вы испытываете какие-либо симптомы, связанные с желтухой, вам необходимо «срочно обратиться за медицинской помощью».

Сайт также советует прекратить прием парацетамола, если вы это сделаете. Однако желтуха и признаки туалета не являются распространенными побочными эффектами парацетамола.

Чтобы увидеть полный список возможных побочных эффектов, обратитесь к информационному листку для пациента, который прилагается к вашему лекарству.

Чтобы избежать каких-либо нежелательных проблем, вызванных препаратом, NHS подчеркивает важность соблюдения правильной дозы.

Еще один «серьезный» побочный эффект, который может возникнуть в некоторых случаях, - это аллергическая реакция на лекарство.

Предупреждающие знаки, которые следует заметить, включают:


  • Кожная сыпь, которая может включать зуд, покраснение, опухание, волдыри или шелушение кожи.
  • Хрипы.
  • Стеснение в груди или горле.
  • Проблемы с дыханием или разговором.
  • Отек рта, лица, губ, языка или горла.

Если вы испытываете подобные симптомы, важно обратиться в скорую помощь или позвонить по номеру 999.

Было бы полезно знать предупреждающие знаки, сигнализирующие о побочных эффектах парацетамола, но, как объяснили в Национальной службе здравоохранения, если вы будете придерживаться правильной дозировки, они возникают редко.

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лекарствопарацетамолжелтуха
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