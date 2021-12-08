Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче

Парацетамол - популярное обезболивающее, применяемое при всех болях и болях. Это также незаменимый помощник при попытке снизить температуру. Как и любое лекарство, парацетамол имеет список возможных побочных эффектов, в том числе тот, который вы можете заметить, когда идете в туалет, что может сигнализировать о том, что вам нужно «прекратить его использование».
Парацетамол доступен в большинстве магазинов и аптек. Он выпускается в форме таблеток, капсул, сиропа или растворимой таблетки. Обезболивающее также может входить в состав ряда лекарств от простуды и гриппа. Все лекарства могут вызывать побочные эффекты, поэтому, возможно, стоит узнать о тех, которые связаны с парацетамолом, если вы его принимаете, пишет express.co.uk.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что парацетамол «редко» вызывает побочные эффекты, если вы придерживаетесь правильной дозировки.
Обычная рекомендуемая доза - одна или две таблетки по 500 миллиграммов, которые следует принимать до четырех раз в течение 24 часов, в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.
Однако, как и любое лекарство, парацетамол также может иметь побочные эффекты, которые могут возникнуть у некоторых людей.
Один из побочных эффектов, который требует медицинской помощи и прекращения его использования, - это темная моча, как сообщает Drugs.com.
Темная моча связана с еще одним побочным действием препарата - желтухой. Желтуха означает, что ваша кожа и белки глаз пожелтели. На портале здоровья Patient.Info поясняется, что желтуха может возникнуть из-за отравления парацетамолом. Это может вызвать острую печеночную недостаточность, которая может вызвать пожелтение кожи и глаз. Желтуха вызывается высоким уровнем в крови желчного пигмента билирубина. Эта желчь может сделать вашу мочу темной.
Помимо темной мочи, желтуха также может быть заметна, когда у вас есть фекалии, так как они могут окрашивать ваш стул в глину.
Национальная служба здравоохранения предупреждает, что если вы испытываете какие-либо симптомы, связанные с желтухой, вам необходимо «срочно обратиться за медицинской помощью».
Сайт также советует прекратить прием парацетамола, если вы это сделаете. Однако желтуха и признаки туалета не являются распространенными побочными эффектами парацетамола.
Чтобы увидеть полный список возможных побочных эффектов, обратитесь к информационному листку для пациента, который прилагается к вашему лекарству.
Чтобы избежать каких-либо нежелательных проблем, вызванных препаратом, NHS подчеркивает важность соблюдения правильной дозы.
Еще один «серьезный» побочный эффект, который может возникнуть в некоторых случаях, - это аллергическая реакция на лекарство.
Предупреждающие знаки, которые следует заметить, включают:
- Кожная сыпь, которая может включать зуд, покраснение, опухание, волдыри или шелушение кожи.
- Хрипы.
- Стеснение в груди или горле.
- Проблемы с дыханием или разговором.
- Отек рта, лица, губ, языка или горла.
Если вы испытываете подобные симптомы, важно обратиться в скорую помощь или позвонить по номеру 999.
Было бы полезно знать предупреждающие знаки, сигнализирующие о побочных эффектах парацетамола, но, как объяснили в Национальной службе здравоохранения, если вы будете придерживаться правильной дозировки, они возникают редко.