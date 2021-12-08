Первые признаки ЗППП, которые вы можете обнаружить в ваших глазах

Симптомы ЗППП: уровень ИППП в 2019 году составил 832 случая на 100000 населения, что является увеличением по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Ежегодные случаи гонореи, сифилиса и герпеса увеличиваются с 2010 года. Как ни странно, известно, что болезнь поражает глаза человека, и любой из этих трех симптомов является предупреждением.
О сексе всегда говорят в подростковом и взрослом возрасте, особенно о безопасном сексе. Однако могут быть некоторые симптомы, которые люди не осознают, связанные с ЗППП. ЗППП могут быть чрезвычайно серьезными и иметь неожиданные побочные эффекты, включая проблемы с глазами и зрением. Эксперт-оптометрист Рошни Патель беседовал с Express.co.uk эксклюзивно, чтобы обсудить необычные первые предупреждения о болезни, обнаруженные в ваших глазах, пишет express.co.uk.
Сифилис - это ЗППП, при котором на теле могут появляться высыпания и язвы. Поражая все тело после заражения, вирус может вызвать повреждения, которые часто не удается предотвратить лечением, если вы его поймаете слишком поздно.
Когда сифилис поражает глаза, он может вызвать сильное покраснение и воспаление, заболевание зрительного нерва и даже привести к слепоте. Рекомендуемое лечение - внутривенное введение антибиотиков.
«Практика безопасного секса чрезвычайно важна и может защитить людей от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)», - начал Рошни. «Некоторые ЗППП могут протекать бессимптомно, что, если их не лечить, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, которые также могут повлиять на ваше зрение, включая глазные инфекции и даже слепоту».
На вопрос о том, какие заболевания, передающиеся половым путем, поражают глаза человека, Рошни сказал: «Герпес может привести к заболеванию глаз. Вирус герпеса находится в спящем состоянии, и поэтому глазные инфекции, связанные с герпесом, могут со временем рецидивировать.
«Chlamydia trachomatis, еще одно распространенное заболевание, передаваемое половым путем, может вызывать трахому - бактериальную инфекцию, поражающую глаза.
«Если не лечить, трахома, гигиеническое заболевание, которое может развиться из хламидиоза, может привести к частичной потере зрения или слепоте. Однако трахома редко встречается во многих странах и чаще встречается в развивающихся странах.
«Обычно страдающие от гонореи части тела, участвующие в половом контакте, могут обнаружить, что их глаза также могут быть затронуты».
Отвечая на вопрос, как могут возникать эти симптомы, Рошни объяснил: «Симптомы обычно проявляются в течение трех-пяти дней, однако они также могут появиться через один день или даже через месяц после заражения.
«К наиболее распространенным глазным признакам и симптомам этого заболевания относятся: густые выделения, которые могут выглядеть желто-зелеными; чувствительность к свету; и боль или покраснение в глазах или вокруг глаз.
«Гонорея глаза у взрослых встречается крайне редко, но если вы думаете, что она может быть у вас, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы составить для вас правильный план лечения».
Есть способы снизить риск развития ЗППП.
Использование презервативов и барьеров для орального секса поможет предотвратить заражение ЗППП, а регулярное обследование в местной поликлинике поможет вовремя выявить их, если у вас есть ЗППП.
Представитель Accurate Hiv Std Testing сказал: «За последние два года мы увидели, насколько легко вирус может распространяться даже без тесного физического контакта.
«Таким образом, как никогда важно, чтобы общественность знала о лучших способах оставаться в курсе и контролировать свое сексуальное здоровье».