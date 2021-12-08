Что можно и категорически нельзя делать 21 декабря в день зимнего Солнцестояния: приметы уникальных суток с самой длинной ночью в году

21 декабря 2021 года в 13:02:19 по Московскому времени случится ежегодное интересное природное событие — день зимнего солнцестояния. В это время ночь будет самой длинной и продлится 16 часов, в то время как день составит лишь 8 часов. По древним преданиям, именно после этого дня начиналась самая суровая и голодная зима. Крестьяне забивали скот, который в суровых условиях зимы нечем было кормить, а также доставали из погребов давно заготовленное пиво и соленья, чтобы отметить это событие.
Что можно делать в этот день?
День зимнего солнцестояния прекрасно подходит для начала новых проектов, открытия своего дела или реализации какой-либо давней отложенной идеи. Это объясняется тем, что символически день зимнего солнцестояния трактуется как «новое начало», когда тьма постепенно уступает место свету. Вы можете начать планировать новогоднее торжество, составлять список своих желаний и подарков, а также загадывать эти самые желания ровно во время солнцестояния.
Кроме того, в этот день важно провести в доме генеральную уборку, выбросив старый и ненужный хлам, разобрать шкаф и давно не используемые вещи. То, что загружает ваше домашнее пространство и создает вокруг информационный шум лучше выбросить без сожалений. Тем самым вы впустите в свою квартиру новые приятные будущие впечатления.
После уборки лучшим решением будет украсить дом. Для декора можно использовать гирлянды, новогодние шары и мишуру, различные рождественские игрушки, красивую посуду, сменить привычное постельное белье на праздничное, с какой-либо новогодней атрибутикой. Дайте волю своей фантазии и эмоциям, проведите время за декорированием пространства вместе с семьей.
Что в этот день делать не стоит или категорически запрещено?
Данный знаковый день совершенно не подходит для злобы и плохого настроения, а также скандалов, конфликтов и ссор, которые могут возникнуть в результате проявления этих негативных эмоций. Также стоит забыть об алчности и жадности: не отказывайте просящему в милостыне и не проходите мимо чужой беды.
Не посещайте и не устраивайте в день зимнего солнцестояния большие вечеринки. Еще с древних времен считалось, что в самую длинную ночь в году по Земле ходит множество духов и нечистой силы, которая может навлечь на шумную компанию беду. Также откажитесь от алкоголя и любых спиртосодержащих напитков.
Ни в коем случае не проводите свой день в беспорядке. С наступлением солнцестояния примите душ и наденьте чистую одежду, не забывая и об уборке дома.
Приметы дня.
1. Если деревья покрыл иней, то в предстоящем году урожай будет большим и богатым.
2. Если на улице стоит мороз, но нет ветра, то следующие месяцы зимы будут мягкими и обильными на снегопады.
3. Какая погода в день солнцестояния будет, такая и 31 декабря простоит.
4. Если с утра вьюжит сильный ветер и мелкий колючий снег, то вся зима будет суровой, холодной и ветреной.