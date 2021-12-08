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Подарок на Новый год: смастерите вместе с ребенком для бабушки и дедушки. Идеи для подарков

8:15:3312/7/2021
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В Новый год бабушку и дедушку хочется порадовать подарком, а для его создания своими руками необходимы свежие и оригинальные идеи.

Подарки своими руками всегда передают ощущение любви и заботы получателю. Фото: Pexels.com
Подарки своими руками всегда передают ощущение любви и заботы получателю. Фото: Pexels.com

В современном мире крайне актуальны подарки, сделанные своими руками. Такие вещи отличает не только их оригинальность, но и теплота и забота, которая буквально наполняет собой созданный с любовью подарок. Особенно собственноручно сделанные подарки любят наши бабушки и дедушки. Они часто хранят такие сувениры на своих полках, с любовью вспоминая о детях и внуках.

Если вы вдруг столкнулись с вопросом о том, какой подарок сделать своим дедушке и бабушке, то не думайте долго. Вооружайтесь необходимыми предметами и вперед — творить и делиться своей любовью с самыми родными людьми.

Интересные идеи подарков.

Если ваши взрослые родственники любят пить чай, то попробуйте удивить их интересным подарком. Купите чайный набор в металлической коробочке и к язычку каждого пакетика степлером прикрепите пожелание в предстоящем новом году или теплые слова. Увидите, такой подарок вызовет много эмоций у получателя.

Если вам хочется заморочиться и подарить что-то действительно оригинальное, то попробуйте совместно с ребенком смастерить коврик со светодиодной лентой. Для него вам понадобится светодиодная лента, заглушки, переходники для ленты, а также пушистая пряжа. Найдите наиболее удобную для вас технику плетения в интернете, определитесь с цветом пряжи, которую будете использовать, приобретите дополнительные шнуры для питания ленты и приступайте к работе.

Также хорошим подарком может стать войлочная игрушка. В ней вы можете реализовать все свои фантазии и даже нарядить игрушку в кукольную версию любимой одежды вашей бабушки или вашего дедушки. Чаше всего для таких игрушек используют различные нити, войлок, наполнитель, бусины, пайетки, различные варианты тканей и пряжи.

Еще несколько идей для подарков дедушке и бабушке:

1. Объемная вышивка лентами. 2. Плед в лоскутной технике. 3. «Снежный» шар без жидкости с праздничным наполнением внутри. 4. Полка-столик для дивана. 5. Цветочное панно. 6. Букет из фруктов, ягод или сладостей. 7. Коврик в кресло из помпонов. 8. Игрушка-оберег из пушистой пряжи. 9. Фигурка из соленого теста. 10. Подставка под горячее из спила дерева, разрисованная в праздничной тематике. 11. Цветы в эпоксидной смоле. 12. Вязаный шарф или шаль. 13. Ваза в новогодней тематике. 14. необычный интерьерный светильник. 15. Фото-уголок.

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