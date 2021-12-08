Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической

Если вы не можете перестать говорить или делать то, о чем позже сожалеете, вот вам диагностический тест: исследователи Калифорнийского университета в Беркли впервые разработали способ лучше определять, когда действие наихудших побуждений граничит с патологией.
Оказывается, согласно результатам, недавно опубликованным в онлайн-выпуске журнала Brain and Neuroscience Advances , более безрассудное поведение при накаленных эмоциях может быть связано с тем, насколько быстро вы реагируете на стимулирующие визуальные эффекты, особенно тревожные, пишет medicalxpress.com.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Гарвардского университета, среди нескольких других учреждений, искали новый способ оценки «негативной позывов к действию», клинической формы импульсивности, связанной с депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством, расстройствами пищевого поведения, самоповреждениями, биполярным расстройством и т. д.
Отрицательная срочность традиционно измеряется с помощью анкеты самоотчета, но чтобы обеспечить более надежную оценку, исследователи разработали то, что они называют «задачей эмоционального стоп-сигнала».
«Эта новая мера интересна, потому что она обеспечивает более объективный способ оценки негативной срочности, которая предсказывает психические проблемы», - сказала со-ведущий автор исследования Шери Джонсон, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли.
Задание эмоционального стоп-сигнала выполнялось 450 участниками исследования, в том числе 150 пациентами психиатрического профиля. Они просматривали на экране компьютера смесь утешительных и тревожных фотографий, например, детей, играющих с котятами и истощенной жертвой голода, затем оценивали каждое изображение, нажимая кнопку «положительно» или «отрицательно».
Время от времени расстраивающая картина сопровождалась сигналом «стоп», чтобы участники исследования не отреагировали. Те, чья самооценка сигнализировала о плохом контроле над импульсами, так быстро нажимали на спусковой крючок, что часто реагировали на фотографию еще до появления знака остановки.
«Результаты показывают, что у некоторых людей больше проблем с контролем импульсов, вызванных отрицательными эмоциями. Это важно, потому что в худшем случае импульсивность, связанная с отрицательными эмоциями, может привести к экстремальным формам поведения, таким как самоповреждение и самоубийство», - сказал он. Соавтор исследования Дж. Д. Аллен, приглашенный научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли и исследователь в Оберлинском колледже и консерватории в Огайо.
Стандартной мерой для выявления негативных невзгод является шкала импульсивного поведения UPPS-P, которая измеряет такие черты характера, как бездумное поведение, недостаток настойчивости или сосредоточенности, а также склонность к поиску новых и захватывающих впечатлений.
Хотя импульсивность часто ассоциируется с весельем и спонтанностью, она также может переходить в безрассудное или деструктивное поведение по отношению к себе или другим. Также может быть сложно определить, когда плохой контроль импульсов соответствует возрасту и является здоровым по сравнению с возможным признаком психического заболевания, особенно среди детей младшего возраста.
«Это нормально - плакать, когда тебе грустно, или повышать голос, когда ты злишься», - сказал Аллен. «Но если человек не может перестать плакать после того, как начал, или устраивает истерики и становится агрессивным, это может быть предупреждающим признаком скрытой уязвимости перед психиатрическими проблемами и сопутствующими поведенческими проблемами».
Как проводилось исследованиеДля исследования было набрано 450 взрослых из университетов и близлежащих сообществ, а также из психиатрических стационаров. Они заполнили шкалу импульсивного поведения UPPS-P, чтобы оценить свою срочность как отрицательную, так и положительную. Затем они просмотрели серию быстро движущихся фотографий на экране компьютера и распределили каждое изображение как положительное или отрицательное.
Столкнувшись с неприятными изображениями, участникам, получившим высокие баллы по отрицательной шкале срочности, было труднее удерживать палец от кнопки, даже когда появлялась кнопка остановки.
Чтобы проверить надежность задачи в течение более длительных периодов времени, 61 психиатрический пациент принимал ее дважды: один раз во время госпитализации и еще раз, до шести месяцев спустя, после выписки. Их результаты остались неизменными, что свидетельствует о стабильности протокола испытаний.
Аллен и Джонсон надеются, что их работа приведет к новым способам оценки риска психических заболеваний и проложит путь к новым методам лечения. Они также хотели бы, чтобы оценка в конечном итоге использовалась в школах для раннего выявления потенциальных психических расстройств.
«Этот поведенческий тест может служить системой раннего предупреждения для выявления тех, кто больше всего подвержен риску психического заболевания, и оказания им помощи, необходимой для лечения или предотвращения полномасштабного психического расстройства», - сказал Аллен.