«Спасибо!»: Чувство благодарности за все может улучшить ваше здоровье

Будьте благодарны за то, что у вас есть - это может улучшить ваше физическое и психическое здоровье, согласно новому глобальному исследованию, в котором используются данные сотовых телефонов.
У более благодарных людей было более низкое кровяное давление и частота сердечных сокращений, а также большее чувство признательности по отношению к другим. Исследование показало, что оптимизм также связан с преимуществами для здоровья и психического здоровья, такими как лучшее качество сна и больше позитивных ожиданий и размышлений, пишет medicalxpress.com.
Исследователи из Мичиганского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили эти характеристики с помощью приложения для мобильного телефона MyBPLab со встроенными датчиками, которые измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений у 4825 участников со всего мира, включая США, Австралию, Индию и Гонконг. Предыдущие исследования благодарности и оптимизма часто включали посещения лабораторий или сканирование мозга для сбора данных.
Оптические датчики посылают различные световые волны через ткани для обнаружения изменений в объеме крови, а алгоритм в телефоне используется для расчета артериального давления. Чтобы получить точные уровни артериального давления, пользователь калибрует датчик телефона по внешней манжете.
Респонденты сообщили об уровне стресса, своем поведении в отношении здоровья (сон, упражнения, ежедневные ожидания) и мыслях три раза в день в течение 21 дня с 15 марта 2019 г. по 8 декабря 2020 г. Они оценили 12 пунктов, таких как «У меня так много в жизнь, чтобы быть благодарным »и« В неопределенные времена я обычно ожидаю лучшего ».
Результаты показали, что благодарность и оптимизм - это положительные психологические установки, связанные с положительными результатами. Как показало исследование, благодарность подчеркивает положительные аспекты дня, а оптимизм сводит к минимуму отрицательные стороны дня.
«Благодарность также ориентирует людей на других и выгоды, которые они им даровали, в то время как оптимизм может ориентировать людей на самих себя, поскольку они сосредотачиваются на собственном конкретном будущем», - сказала Эми Гордон, соавтор исследования и доцент кафедры психологии UM.
Полученные данные также противоречили гипотезе исследователей о том, что более высокий оптимизм будет связан с дальновидными ответами и интерпретациями позитивных событий. Оптимизм предсказал оценку неприятностей худшего периода дня - ретроспективная реакция, сфокусированная на негативном событии, как показало исследование.
Дэвид Ньюман, ведущий автор исследования и докторант UCSF по психиатрии, сказал, что весьма оптимистичные люди, вероятно, будут думать, что их худшая часть дня была относительно менее неприятной, чем менее оптимистичные люди.
Кроме того, оптимизм лучше предсказывал качество сна, частоту и интенсивность стресса, чем благодарность.
«Наши результаты обеспечивают важный прогресс в нашем понимании благодарности и оптимизма, показывая, что благодарность способствует акцентированию положительных аспектов дня, в то время как оптимизм функционирует, сводя к минимуму отрицательные аспекты дня», - сказал он.
Исследование, проведенное профессором психиатрии UCSF Венди Берри Мендес, опубликовано в онлайн-издании Emotion .