Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем

10:45:4712/7/2021,София Мальцева
0

Следует как можно больше двигаться, есть здоровую пищу, отказавшись от фастфуда.

Когда солнечный ветер приносит электромагнитные частицы к полю Земли, то происходят колебания магнитосферы планеты. Фото: Pixabay.com

8 декабря магнитосфера нашей планеты будет максимально спокойной. Однако это не повод расслабляться, ведь всего через несколько дней наступит длительная магнитная буря, которая может затянуться на неделю. Так, в этот день с утра волнений совсем не ожидается, но к вечеру в 19.00 по новосибирскому времени, будет небольшое колебание магнитосферы, силой в два балла. По предварительным прогнозам, такая обстановка продержится еще три дня. После чего космическая погода будет постепенно ухудшаться.

Когда солнечный ветер приносит частицы от вспышек к полю Земли, то происходят волнения магнитосферы нашей планеты. Может нарушиться работа электрических устройств, спутников и радио. Бывает, что магнитные бури вызывают северное сияние.
Также становится ясным влияние магнитных бурь на метеопатов. Часто под их воздействие попадают те, кто страдает заболеваниями суставов или с болезнями сердца, те, кто часто работает, и мало отдыхает, постоянно утомляясь.

Чтобы избежать последствий плохой космической погоды, необходимо поменять свой привычный образ жизни, исключив те факторы, вызывающие плохое самочувствие. Чаще всего ухудшают состояние и иммунитет, в целом. Отсутствие здорового образа жизни. Необходимо отказаться от вредных привычек, исключив из своей жизни курение, алкоголь. Следует как можно больше двигаться, есть здоровую пищу, отказавшись от фастфуда. И пить много чистой воды.

Как чувствовали себя наши читатели:

Слабость и апатия.
Давление скачет.
Состояние неважное, бессонница.
Ломит суставы, сложно сосредоточиться.
Утомляюсь быстро. Нервное напряжение.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьепогодамагнитные буриметеозависимостьметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
В Бердске с 15 декабря 2021 года подорожает проезд в автобусах, заявили в мэрии11
Мэр Евгений Шестернин наказал директора музея Бердска Марину Пащенко за проваленный юбилей радиозавода «Вега»13
В Бердске директор ПАТП Елена Бороздина намерена жаловаться в УЖКХ и ГАИ из-за ДТП с автобусом №7 и Honda CR-V в Микрорайоне - на жутко скользких дорогах могут убиться горожане14

Последние новости

Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем
10:45:47 12/7/2021
Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем
Дефицит витаминов может вызвать проблемы с настроением: какие добавки ввести в рацион?
10:30:13 12/7/2021
Дефицит витаминов может вызвать проблемы с настроением: какие добавки ввести в рацион?
Угловой хейлит: О чем говорят «заеды» в уголках рта и как это исправить?
10:00:17 12/7/2021
Угловой хейлит: О чем говорят «заеды» в уголках рта и как это исправить?
«Спасибо!»: Чувство благодарности за все может улучшить ваше здоровье
9:30:45 12/7/2021
«Спасибо!»: Чувство благодарности за все может улучшить ваше здоровье
Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
9:15:38 12/7/2021
Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
9:00:04 12/7/2021
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»
8:30:27 12/7/2021
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»
Подарок на Новый год: смастерите вместе с ребенком для бабушки и дедушки. Идеи для подарков
8:15:33 12/7/2021
Подарок на Новый год: смастерите вместе с ребенком для бабушки и дедушки. Идеи для подарков
Первые признаки ЗППП, которые вы можете обнаружить в ваших глазах
8:00:30 12/7/2021
Первые признаки ЗППП, которые вы можете обнаружить в ваших глазах
Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче
7:30:53 12/7/2021
Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче