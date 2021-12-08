Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем

8 декабря магнитосфера нашей планеты будет максимально спокойной. Однако это не повод расслабляться, ведь всего через несколько дней наступит длительная магнитная буря, которая может затянуться на неделю. Так, в этот день с утра волнений совсем не ожидается, но к вечеру в 19.00 по новосибирскому времени, будет небольшое колебание магнитосферы, силой в два балла. По предварительным прогнозам, такая обстановка продержится еще три дня. После чего космическая погода будет постепенно ухудшаться.
Когда солнечный ветер приносит частицы от вспышек к полю Земли, то происходят волнения магнитосферы нашей планеты. Может нарушиться работа электрических устройств, спутников и радио. Бывает, что магнитные бури вызывают северное сияние.
Также становится ясным влияние магнитных бурь на метеопатов. Часто под их воздействие попадают те, кто страдает заболеваниями суставов или с болезнями сердца, те, кто часто работает, и мало отдыхает, постоянно утомляясь.
Чтобы избежать последствий плохой космической погоды, необходимо поменять свой привычный образ жизни, исключив те факторы, вызывающие плохое самочувствие. Чаще всего ухудшают состояние и иммунитет, в целом. Отсутствие здорового образа жизни. Необходимо отказаться от вредных привычек, исключив из своей жизни курение, алкоголь. Следует как можно больше двигаться, есть здоровую пищу, отказавшись от фастфуда. И пить много чистой воды.
Как чувствовали себя наши читатели:
Слабость и апатия.
Давление скачет.
Состояние неважное, бессонница.
Ломит суставы, сложно сосредоточиться.
Утомляюсь быстро. Нервное напряжение.