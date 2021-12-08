Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи

Мир ждет данных для оценки угрозы нового варианта Omicron, хотя первые индикаторы обнадеживают. Южноафриканские врачи, лечащие инфицированных пациентов, дают полезные подсказки. По словам одного врача, «ночью» появляется любопытный симптом.
С тех пор, как 24 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант Omicron «вариантом, вызывающим озабоченность», Великобритания отреагировала быстро и энергично. Он ввел запрет на поездки для путешественников из Южной Африки, расширил свою программу стимулирования и вновь ввел меры социального дистанцирования. Хотя ВОЗ предположила, что омикрон имеет «повышенный риск повторного заражения», первоначальные данные также свидетельствуют о том, что он может вызывать более легкое заболевание, чем штамм Delta, который в настоящее время распространяется по Европе, пишет express.co.uk.
Тем не менее, важно сохранять бдительность и соответствующим образом реагировать, если вы заметили предупреждающие признаки нового варианта.
Если этот вариант окажется более передаваемым, чем предыдущие штаммы, прекращение передачи спасет жизни и снизит нагрузку на систему здравоохранения.
Данных о симптомах, которые нужно искать, недостаточно, но врачи в Южной Африке, где этот вариант был впервые обнаружен, предоставили важные подсказки.
На брифинге, созванном в понедельник Министерством здравоохранения ЮАР, врач общей практики Унбен Пиллэй перечислил симптомы, о которых сообщают пациенты с омикроном.
Согласно документу, ночью может появиться один явный признак. По его словам, у пациентов наблюдается «ночная потливость».
Ночная потливость - это когда вы так сильно потеете, что ночная одежда и постельное белье насквозь промокли, хотя там, где вы спите, прохладно.
Доктор Пиллэй также сказал, что он видит пациентов с сухим кашлем, лихорадкой и «сильными болями в теле».
Он добавил, что вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя «намного лучше».
Хотя в настоящее время данных мало, есть обнадеживающие признаки того, что нынешние вакцины обеспечат некоторую защиту от варианта Омикрон.
Ранние данные показывают, что ревакцинальные уколы против COVID-19 действительно обеспечивают дополнительный уровень защиты от болезни.
Реальные данные из Израиля и Великобритании показывают, что бустерная доза одной из широко используемых вакцин на основе мРНК резко снижает вероятность заражения SARS-CoV-2 и заболевания.
На данном этапе неизвестно, в какой степени бустерные вакцины обеспечивают защиту от варианта Омикрон и как часто они будут нужны.
«Если вариант действительно подрывает эффективность вакцины, для дополнительной защиты от вируса может потребоваться четыре или более уколов, возможно, с новыми рецептурами вакцины, что обостряет вопросы о том, нужно ли будет продолжать бустинг бесконечно», - говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
«Вариант Omicron также еще больше омрачил прогнозы о том, как кампании по активизации повлияют на траекторию пандемии».
Однако эксперты с оптимизмом смотрят на эффективность бустерных вакцин.
«Наш иммунный ответ на эти вакцины действительно устойчив, если вы здоровы. За исключением каких-либо массовых неожиданных вариантов, я не вижу причин, по которым нам нужно было бы получить четвертую дозу », - сказал журналу Nature иммунолог Али Эллебеди из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, всего за несколько часов до первых сообщений в новостях. на Omicron.
В Великобритании было введено почти 20 миллионов бустерных вакцин против COVID-19 и третьих доз. По заявлению правительства, к концу января всем подходящим людям старше 18 лет будет предложен джеб. По состоянию на 2 декабря 19,4 миллиона человек в Великобритании получили ревакцинацию или третью дозу.