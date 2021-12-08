Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи

6:30:4412/7/2021,АДАМ ЧАПМАН [ADAM CHAPMAN]
0

Унбен Пиллэй перечислил симптомы, о которых сообщают пациенты с омикроном. Согласно документу, ночью может появиться один явный признак.

Ночная потливость - это когда вы так сильно потеете, что ночная одежда и постельное белье насквозь промокли, хотя там, где вы спите, прохладно. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?

Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?Пользу омикрон-штамма коронавируса для человечества назвал вирусолог ЧумаковЕщё 407 новости

Мир ждет данных для оценки угрозы нового варианта Omicron, хотя первые индикаторы обнадеживают. Южноафриканские врачи, лечащие инфицированных пациентов, дают полезные подсказки. По словам одного врача, «ночью» появляется любопытный симптом.

С тех пор, как 24 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант Omicron «вариантом, вызывающим озабоченность», Великобритания отреагировала быстро и энергично. Он ввел запрет на поездки для путешественников из Южной Африки, расширил свою программу стимулирования и вновь ввел меры социального дистанцирования. Хотя ВОЗ предположила, что омикрон имеет «повышенный риск повторного заражения», первоначальные данные также свидетельствуют о том, что он может вызывать более легкое заболевание, чем штамм Delta, который в настоящее время распространяется по Европе, пишет express.co.uk.

Тем не менее, важно сохранять бдительность и соответствующим образом реагировать, если вы заметили предупреждающие признаки нового варианта.

Если этот вариант окажется более передаваемым, чем предыдущие штаммы, прекращение передачи спасет жизни и снизит нагрузку на систему здравоохранения.

Данных о симптомах, которые нужно искать, недостаточно, но врачи в Южной Африке, где этот вариант был впервые обнаружен, предоставили важные подсказки.

На брифинге, созванном в понедельник Министерством здравоохранения ЮАР, врач общей практики Унбен Пиллэй перечислил симптомы, о которых сообщают пациенты с омикроном.

Согласно документу, ночью может появиться один явный признак. По его словам, у пациентов наблюдается «ночная потливость».

Ночная потливость - это когда вы так сильно потеете, что ночная одежда и постельное белье насквозь промокли, хотя там, где вы спите, прохладно.

Доктор Пиллэй также сказал, что он видит пациентов с сухим кашлем, лихорадкой и «сильными болями в теле».
Он добавил, что вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя «намного лучше».

Хотя в настоящее время данных мало, есть обнадеживающие признаки того, что нынешние вакцины обеспечат некоторую защиту от варианта Омикрон.

Ранние данные показывают, что ревакцинальные уколы против COVID-19 действительно обеспечивают дополнительный уровень защиты от болезни.

Реальные данные из Израиля и Великобритании показывают, что бустерная доза одной из широко используемых вакцин на основе мРНК резко снижает вероятность заражения SARS-CoV-2 и заболевания.

На данном этапе неизвестно, в какой степени бустерные вакцины обеспечивают защиту от варианта Омикрон и как часто они будут нужны.

«Если вариант действительно подрывает эффективность вакцины, для дополнительной защиты от вируса может потребоваться четыре или более уколов, возможно, с новыми рецептурами вакцины, что обостряет вопросы о том, нужно ли будет продолжать бустинг бесконечно», - говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

«Вариант Omicron также еще больше омрачил прогнозы о том, как кампании по активизации повлияют на траекторию пандемии».

Однако эксперты с оптимизмом смотрят на эффективность бустерных вакцин.

«Наш иммунный ответ на эти вакцины действительно устойчив, если вы здоровы. За исключением каких-либо массовых неожиданных вариантов, я не вижу причин, по которым нам нужно было бы получить четвертую дозу », - сказал журналу Nature иммунолог Али Эллебеди из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, всего за несколько часов до первых сообщений в новостях. на Omicron.

В Великобритании было введено почти 20 миллионов бустерных вакцин против COVID-19 и третьих доз. По заявлению правительства, к концу января всем подходящим людям старше 18 лет будет предложен джеб. По состоянию на 2 декабря 19,4 миллиона человек в Великобритании получили ревакцинацию или третью дозу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь омикрона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи
6:30:44 12/7/2021
Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи
Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год
6:15:11 12/7/2021
Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год
Миокардит у молодых людей развивается, как побочный эффект от вакцины: долго ли его приходится лечить?
6:00:59 12/7/2021
Миокардит у молодых людей развивается, как побочный эффект от вакцины: долго ли его приходится лечить?
Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?
5:30:02 12/7/2021
Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?
Отличия зимних магнитных бурь от осенних: в чем сходство и каковы особенности заботы о своем самочувствии метеозависимых людей
4:45:15 12/7/2021
Отличия зимних магнитных бурь от осенних: в чем сходство и каковы особенности заботы о своем самочувствии метеозависимых людей
Обряд на любовь: как заговорить красную нить во время роста луны и обрести желанные отношения
4:00:15 12/7/2021
Обряд на любовь: как заговорить красную нить во время роста луны и обрести желанные отношения
Тиктокеры подожгли дом учителя ради эффектных кадров. Прокуратура начала проверку в отношении 15-летних школьников
3:54:30 12/7/2021
Тиктокеры подожгли дом учителя ради эффектных кадров. Прокуратура начала проверку в отношении 15-летних школьников
Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск
3:34:38 12/7/2021
Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск
Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?
3:00:28 12/7/2021
Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?
Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление
2:58:58 12/7/2021
Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление