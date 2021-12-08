Погода в Бердске 8 декабря 2021: зимние морозы вернутся в город в середине недели

8 декабря придут настоящие декабрьские температуры. С утра температура воздуха составит -20 градусов, в обед установятся температуры до - 20, - 23 градусов на столбиках термометра. При этом подует ветер западный до 3,3 м/с. При относительной влажности воздуха 78%. А также повысится атмосферное давление до 765 мм ртутного столба.
8 декабря в народе широко отмечали праздник Клим холодный. Он был назван так в честь святого апостола из семидесяти Климента I, который стал четвертым Папой Римским, но столкнулся с гонениями. От чего принял мученическую смерть в Херсонесе, где он крестил язычников и проповедовал христианство, за что был казнен по приказу римского императора Траяна.
По приметам, в этот день верили в злых духов, которых называли Трескунами. Говорили, что в зимний период, в том числе, 8 декабря, такие духи гоняются по полям и дуют в кулаки. Именно поэтому, холодный северный ветер как раз и является их дыханием.