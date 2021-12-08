Дефицит витаминов может вызвать проблемы с настроением: какие добавки ввести в рацион?

Недостаток витаминов может вызвать ряд проблем, некоторые из которых могут повлиять на ваше настроение. Действительно, некоторые недостатки могут вызвать усталость и депрессию.
Многие люди иногда могут чувствовать себя подавленными, но NHS говорит, что если это влияет на вашу жизнь, вы можете попробовать кое-что, что может помочь, и вы также можете направить себя напрямую в службу психологической терапии NHS без направления от терапевта. Существует несколько возможных причин общего плохого настроения, но не всегда очевидная причина, а некоторые признаки плохого настроения могут даже быть вызваны дефицитом витаминов.
В клинике Майо говорят, что дефицит витамина С часто вызывает чувство «усталости или депрессии», пишет express.co.uk.
Он добавляет, что некоторые исследования показали, что люди, у которых уровень витамина С ниже нормы, обнаружили, что их настроение улучшилось после приема витамина С.
Более того, на сайте говорится, что даже для тех, у кого нет дефицита витамина С, прием витамина С может улучшить настроение и снизить «уровень беспокойства».
В обзоре исследований, опубликованных на сайте BMC Psychiatry, говорится: «Дефицит витамина С может встречаться чаще, чем принято считать», и есть данные, свидетельствующие о том, что дефицит витамина С связан с неблагоприятным настроением и когнитивными эффектами.
Другое исследование показало, что неправильное питание часто встречается у людей с психическими расстройствами.
Поэтому было высказано предположение, что дефицит витамина С также может быть более распространенным среди тех же групп.
Систематический обзор не выявил какой-либо связи между дефицитом витамина С и шизофренией или биполярным расстройством.
Однако было отмечено, что дефицит витамина С был связан с депрессией и когнитивными нарушениями.
Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым потреблять 40 мг витамина С в день. Это возможно, просто соблюдая здоровую сбалансированную диету.
Организм здорового человека утверждает, что причиной цинги является недостаток витамина С в вашем рационе в течение как минимум трех месяцев.
К счастью, специалисты по здоровью говорят, что даже люди, которые постоянно не едят очень здоровую пищу, обычно не подвержены риску цинги.
Тем не менее, есть несколько факторов, которые могут подвергнуть вас большему риску.
К ним относятся отсутствие в вашем рационе на какое-то время свежих фруктов или овощей, анорексия или длительная зависимость от наркотиков или алкоголя, влияющих на вашу диету.
Национальная служба здравоохранения также предупреждает, что курильщики могут подвергаться большему риску, потому что курение снижает количество витамина С, которое ваше тело получает с пищей. Воздействие вторичного табачного дыма также может снизить уровень витамина С.
«Младенцы, дети и пожилые люди, которым трудно придерживаться здоровой диеты, также могут быть более подвержены риску цинги», - добавляет NHS.
Если вы беременны или кормите грудью, в это время вашему организму требуется больше витамина С. Следует помнить о ряде симптомов цинги, некоторые из которых проявляются на коже и вокруг рта.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что опухшие и кровоточащие десны могут быть признаком дефицита витамина С, и предупреждают, что иногда зубы могут выпадать.
Кроме того, вы должны помнить об изменениях на вашей коже. Если у вас появляются красные или синие пятна на коже, обычно на голенях, или у вас легко появляются синяки, это может быть симптомом цинги.
NHS также перечисляет несколько других знаков. В нем говорится, что вам следует обратиться к терапевту, если вы подвержены риску цинги, и вы все время чувствуете себя очень усталым и слабым или постоянно чувствуете раздражительность и грусть. Наконец, если у вас сильная боль в суставах или ногах, обратитесь к терапевту за советом.