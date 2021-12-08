Кому обязательно нужна третья вакцина против коронавируса

В новом исследовании, проведенном Deutsches Zentrum Immuntherapie и возглавляемом отделением медицины 3-ревматологии и иммунологии в Universitätsklinikum Erlangen, пациенты, у которых не было защиты от инфекции после того, как не смогли развить иммунный ответ на COVID-19 после двух вакцинаций (первичная вакцина неудача) сделали третью вакцинацию.
Результаты показали, что у подавляющего большинства этих людей после введения третьей вакцины развивался очень хороший уровень защиты, пишет medicalxpress.com.
«В более раннем исследовании мы уже продемонстрировали, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями гораздо чаще не могут развить достаточную защиту от коронавируса после двух доз вакцины, чем здоровые люди», - объясняет главный исследователь доктор Дэвид Саймон из Департамента медицины №3. Исследования показали, что у каждого десятого пациента с аутоиммунным заболеванием не развился достаточный ответ на вакцинацию COVID, по сравнению с одним из ста здоровых людей после двух доз вакцины.
Соответственно, пациенты с аутоиммунными заболеваниями особенно подвержены риску прорывных инфекций.
«Последовательно проводя тесты для определения ответа антител после вакцинации, к весне 2021 года мы смогли идентифицировать всех пациентов, участвовавших в исследовании, у которых не развился достаточный иммунный ответ на вакцинацию COVID», - поясняет доктор Корай Тасцилар из Департамента здравоохранения США. Медицина 3. В основном это были люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит. Эти люди были проинформированы о ситуации и были одними из первых, кто получил бустер-вакцинацию летом 2021 года. У большинства этих пациентов, у которых произошла неэффективность первичной вакцинации, развился устойчивый иммунный ответ на COVID-19 после третьей вакцинации.
Исследование подтверждает важность третьей вакцины. Не все люди действительно «полностью вакцинированы» после получения двух доз вакцины. Поскольку у пациентов с аутоиммунными заболеваниями не редкость первичная вакцинация после двух доз вакцины, имело бы смысл проверить иммунный статус этих людей после вакцинации, чтобы своевременно выявить любые случаи неэффективности первичной вакцины и предотвратить последующие прорывные инфекции .
Действительно, можно заболеть, несмотря на вакцинацию, либо в результате неэффективности первичной вакцины, либо в результате ослабления иммунного ответа по прошествии определенного периода времени. Люди с автомиммунными заболеваниями больше подвержены риску обоих. Исследование, проведенное в Университете Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге (FAU), показывает, что группы риска, такие как пациенты с аутоиммунными заболеваниями , выиграют от третьей вакцинации через короткий промежуток времени.