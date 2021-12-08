8 декабря – День художника: поздравления и открытки для ценителей прекрасного

С днем художника! Желаю всегда быть на волне вдохновения и успешного творчества, желаю каждый свой день рисовать яркими красками и счастливыми эмоциями. Пусть твои картины покоряют мир, пусть твои таланты выплёскиваются наружу, наполняя сердце надеждой, отрадой и любовью!
С днем призвания, талантливый художник! Желаю неиссякаемого вдохновения для создания настоящих шедевров, желаю, чтобы каждый день радовал чем-то приятным и удивлял чем-то особенным, тем самым воодушевляя тебя на что-то грандиозное. Здоровья тебе, полной гармонии и в душе, и в жизни, а также удачи и любви родных людей.
Поздравляю с днем художника! Желаю идеального сочетания красок и красот в каждой твоей картине, желаю неутомимого вдохновения и настоящего совершенства в каждом взмахе руки и кисти. Пусть каждый день твоей жизни будет удивительной картиной счастья, доброты, любви, благополучия и гармонии.
Открытки: fresh-cards.ru
Проза: Поздравок