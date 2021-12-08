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08.12
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Сочные поздравления для гурманов с Днем сала 8 декабря

1:15:1212/8/2021
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Декабрь пестрит смешными и абсурдными датами: День собутыльника, День почёсывания за ухом. И, 8 декабря — День сала.

День сала

Я верю — сало будет!
Я знаю — сало есть!
Несут его на блюде,
И блюдов тех не счесть!
Везут его на тачках,
На скорых поездах;
Без сала даже прачка
Заходится в слезах!..
Пусть хрюкает довольно,
Пока оно живо;
А ждет его застолье,
А может, — порево!..
Не треба «ножки Буша», —
Пусть ковыляет сам!..
Кричу я богу в уши:
Дай сала больше нам!

День сала

О, сало, скользкое, как лед
И, как печурка, жаркое!..
Любой красу твою поймет,
Сквозь толщу сала шаркая!
Проделав в толще сала щель
Размером по потребности;
Свой «агрегат» туда нацель,
Привив его в лечебнице
От свинки, бешенства, хламид,
Свиного цепня, бычьего
(а вдруг и свиньям не претит
вкус секса необычного).
Изведай сало без приправ,
Копченое, соленое;
Или, пакетом все набрав, —
Враз «проколбась» слоеное!..

День сала

В недоумении сжимаю плечи я,
Чешу затылок свой, мозги массируя.
Есть в жизни каждого противоречия —
Не разрешаются, лишь прогрессируя.
Имею к салу я неравнодушие
И в свежем виде и на сковородочке.
Оно вкуснейшее и наилучшее —
Единолично и в наборе с водочкой.
Но сердце ёкает, душа терзается,
Периодически буквально плачу я.
Моё пристрастие (так получается) —
Довольно горькая судьба свинячая.
Гастрономический изыск с прожилочкой —
Плод смерти милого парнокопытного.
С противоречием борюсь я вилочкой.
Пищеварения всем аппетитного!

Стихи: Поздравик
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