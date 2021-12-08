С Днем казначейства! Шикарные открытки и поздравления для отправки по смс и вотсап

Казначейство отмечает
Праздник нынче славный свой.
Я желаю, коллективу,
Быть сплоченною семьей.
Пусть казна растет лишь наша,
Множиться пускай приход.
Ну а милым казначеям
Жить желаю без невзгод.
С Днем казначейства поздравляю,
Желаю полной вам казны,
Чтоб в интересную работу
Всегда вы были влюблены.
Желаю силы вам, здоровья,
Бюджет страны беречь всегда,
Чтоб государственные средства
Не шли «на лево» никогда.
Пускай растет зарплата ваша,
И нервы будут пусть крепки,
Желаю счастья и удачи,
К успеху были чтоб близки.
Казначейство поздравляем С этим ярким, чудным днем, Процветания желаем И больших побед во всем.
Много лет еще работать,
Пользу обществу нести,
Чтоб проблемы и заботы
Не встречались на пути.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда