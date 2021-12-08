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С Днем казначейства! Шикарные открытки и поздравления для отправки по смс и вотсап

12:45:5512/8/2021
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День образования российского казначейства – является праздником в Российской Федерации, учрежденным Указом Президента России от 8 декабря 1992 года №1556, отмечаемым ежегодно 8 декабря.

День казначейства

Казначейство отмечает
Праздник нынче славный свой.
Я желаю, коллективу,
Быть сплоченною семьей.

Пусть казна растет лишь наша,
Множиться пускай приход.
Ну а милым казначеям
Жить желаю без невзгод.

День казначейства

С Днем казначейства поздравляю,
Желаю полной вам казны,
Чтоб в интересную работу
Всегда вы были влюблены.

Желаю силы вам, здоровья,
Бюджет страны беречь всегда,
Чтоб государственные средства
Не шли «на лево» никогда.

Пускай растет зарплата ваша,
И нервы будут пусть крепки,
Желаю счастья и удачи,
К успеху были чтоб близки.

День казначейства

Казначейство поздравляем С этим ярким, чудным днем, Процветания желаем И больших побед во всем.

Много лет еще работать,
Пользу обществу нести,
Чтоб проблемы и заботы
Не встречались на пути.

Стихи: Поздравок
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