Климентьев день: почему 8 декабря все дела начинают натощак. Что будет, если позавтракать

8 декабря отмечается память святого апостола от семидесяти Климента. Он был также четвертым епископом Рима. А также в его эпоху Церковь еще не была разделена на Православную и Римско-Католическую Церкви. Согласно легенде, Климент был рукоположен в сан епископа Рима самим святым Петром. Он был преследуем римским императором Траяном и сослан в крымские каменоломни. Однако он никогда не переставал читать проповеди и даже организовывал богослужения и крестины для язычников, за что римляне приказали утопить его в 103 году. Его останки позже были обнаружены его учениками на дне моря, берега которого отступили, чтобы показать их.
Также известно, что святой Климент считался покровителем в Киевской Руси.
В народной традиции день памяти святого Климента называют Климентьевым днем или Клим Холодный, поскольку к этому времени наступали первые настоящие морозы, шел снег и дул холодный ветер. Многие мамы в этот день молились святому Клименту, чтобы он защитил их детей от сильного мороза и различных бед.
По поверью, с этого дня начинается суровая зима.
Также было традиционным в этот день трудиться натощак. На голодный желудок. Поскольку именно сегодня работоспособность после еды может резко снизиться.
Поэтому все важные дела сегодня нужно начинать, оставаясь голодным.
В день святого Климента посещали храм и молились святому. За ужином вся семья собиралась вместе, чтобы провести вечер разговаривая и распевая песни.