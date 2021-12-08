Грешно ли работать 8 декабря в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы?

8 декабря будет отмечаться последний день главного Двунадесятого праздника отдания Введения во храм Пресвятой Богоматери. В сам праздник вспоминается история этого праздника.
Когда Святой Деве Марии исполнилось три года, ее родители Анна и Иоаким решили, что пора выполнить свое обещание Господу, а точнее повести свою маленькую дочь в храм, чтобы она осталась там служить Богу.
Они привели Марию к ступеням Иерусалимского Храма. И, по церковной традиции, Маленькая Мария с легкостью взошла по крутым ступенькам, которых насчитывалось пятнадцать штук.
При этом наверху ее уже ждали священники, в том числе и первосвященник Захария. Стоит отметить, что Захария был на тот момент будущим отцом пророка Иоанна Крестителя. Также, по легенде, перед тем как встретить Марию, святому Захарию пришло видение. А именно Господь вел ее под руку в Святая Святых — отдельное место в храме, куда мог входить лишь раз в год главный священник, чтобы принести жертву.
С такого момента случилась необычная история Богоматери, через которую в миру появился Спаситель мира. Двенадцать лет Богородица трудилась и жила в Храме. Она ежедневно молилась и читала Евангелие до того момента, пока ее не обручили с обручником Иосифом.
В народе на сам праздник работать запрещалось. Однако про отдание главного праздника ничего не сказано. Особенно, если праздник выпадает на будний день.