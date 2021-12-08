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За стирку, уборку и шитье наказывают: запреты в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря

2:00:3412/8/2021,София Мальцева
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Мария училась и служила в храме. Она хотела оставаться в Храме всю свою жизнь и не имела желания выходить замуж, но закон не предусматривал этого.

Мария училась и служила в храме. Фото: Pixabay.com

8 декабря отмечается Отдание Праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Согласно традиции, родители Девы Марии были пожилыми и бесплодными. Хотя они жили праведно, Бог не даровал им детей, и они терпели несправедливую клевету за бесплодие в течение 50 лет супружеской жизни. Они безропотно продолжали жить во взаимной любви, посте и молитве, уповая на Господа.

Когда Иоахим и Анна повели ее в Иерусалим, то там Марию встретил первосвященник Захарий, отведя девочку в Святая Святых. Это было место, куда мог войти только Первосвященник, и только в День Искупления. Единственное объяснение этому состоит в том, что он был движим Духом Господа.

Мария училась и служила в храме. Она хотела оставаться в Храме всю свою жизнь и не имела желания выходить замуж, но закон не предусматривал этого. Когда ей было 14 лет, Мария была обручена, следуя религиозному обычаю, с Иосифом. Она поехала в Назарет с Иосифом, где продолжила свою религиозную жизнь, посвященную молитве и учебе. Именно там, в Назарете, Марию посетил ангел, который сказал ей, что она будет матерью Иисуса, Сына Божьего

В праздник Введения во храм Пресвятой богородицы нельзя ругаться, ругаться и пить алкоголь.

Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.

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традициипраздникизапретыприметы отдание Введения Богородицы во храм
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