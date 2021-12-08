За стирку, уборку и шитье наказывают: запреты в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря

8 декабря отмечается Отдание Праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Согласно традиции, родители Девы Марии были пожилыми и бесплодными. Хотя они жили праведно, Бог не даровал им детей, и они терпели несправедливую клевету за бесплодие в течение 50 лет супружеской жизни. Они безропотно продолжали жить во взаимной любви, посте и молитве, уповая на Господа.
Когда Иоахим и Анна повели ее в Иерусалим, то там Марию встретил первосвященник Захарий, отведя девочку в Святая Святых. Это было место, куда мог войти только Первосвященник, и только в День Искупления. Единственное объяснение этому состоит в том, что он был движим Духом Господа.
Мария училась и служила в храме. Она хотела оставаться в Храме всю свою жизнь и не имела желания выходить замуж, но закон не предусматривал этого. Когда ей было 14 лет, Мария была обручена, следуя религиозному обычаю, с Иосифом. Она поехала в Назарет с Иосифом, где продолжила свою религиозную жизнь, посвященную молитве и учебе. Именно там, в Назарете, Марию посетил ангел, который сказал ей, что она будет матерью Иисуса, Сына Божьего
В праздник Введения во храм Пресвятой богородицы нельзя ругаться, ругаться и пить алкоголь.
Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.