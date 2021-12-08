Один вирус сменит другой: предсказавший пандемию мальчик из Индии озвучил пророчество на 2022 год

15-летний мальчик из Индии Абигья Ананд стал известен по всему миру после того, как предсказал эпидемию Covid-19. На своем YouTube-канале он опубликовал видео, в котором поделился своими новыми предсказаниями на грядущий 2022 год. Он заявил о том, что мир ждет еще одна болезнь, которая изменит историю всех стран.
Абигья сказал о том, что ему пришло видение, в котором весь мир вернется к прежней жизни к началу весны 2022 года. Однако, ситуация полностью перевернется в марте или апреле следующего года. Он отмечает, что на все человечество рухнет совершенно новая болезнь, вирусы которой совершенно не исследованы. Более того, в борьбе с ней совершенно не помогут все меры, предпринятые во время пандемии коронавируса, в том числе, это касается и вакцины. Никакие лекарства не смогут помочь нам, и люди снова будут умирать от этой инфекции в большом количестве, как это было двумя годами ранее.
Помимо того, что новый вирус унесет большое количество жизней, это повлияет и на экономическое положение многих стран, и на технический прогресс великих держав. Многие государства не смогут восстановиться после всей сложной ситуации, которую создала для них пандемия, и их накроет вторая волна совершенно новой болезни. Абигья говорит о том, что некоторые бедные страны не смогут с этим справиться.
Тем не менее, 15-летний предсказатель считает, что большее количество населения нашей планеты сможет ориентироваться на прошлый опыт пандемии, с которой они успешно справились. Несмотря на все сложности, которые предстоит пережить, у всех хватит сил на то, чтобы восстановиться после новой болезни. В том числе, это касается и России, которая сможет изобрести вакцину и к новой инфекции.