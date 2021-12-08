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8 декабря вспоминают Пресвятую Богоматерь: почему непорочно зачавшая Дева Мария освобождена от первородного греха – трактовка католической церкви

3:00:1612/8/2021,София Мальцева
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В первую очередь, Дева Мария была доброй еврейской женщиной, которая соблюдала все еврейские законы того времени.

Католики также рассматривают Марию как Новозаветный Ковчег Завета. Фото: Pixabay.com

Пресвятая Дева Мария — самая известная христианская личность, которая была матерью Спасителя мира Иисуса Христа.

В католицизме существует догмат, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей - Анны и Иоакима, но не унаследовала первородный грех. Стоит отметить, что главный аспект этой истины в том, что благодаря заслугам Иисуса Мария была спасена от первородного греха с момента своего зачатия. А не о зачатии Иисуса Марией и Святым Духом.

Католики также рассматривают Марию как Новозаветный Ковчег Завета. По Ветхозаветной традиции, в Ковчеге содержатся три предмета – Слово Божье в виде каменных скрижалей, то есть десять Заповедей, манну с Небес. А также жезл Аарона, который снова воскрес, вернувшись к жизни. Таким образом чрево Пречистой Богоматери вбирало в себя Иисуса Христа – Слово Божье, манну небесную и великого Творца с железным жезлом, возвратившимся к жизни.

В первую очередь, Дева Мария была доброй еврейской женщиной, которая соблюдала все еврейские законы того времени. При этом Мария не была безгрешной по природе, а скорее, она была сохранена от первородного греха при зачатии, а затем по Милости Божьей не согрешила в течение своей жизни. У нее была свобода воли. Но она оставалась чистой всю свою жизнь, полностью полагаясь на Бога.

Отдельно стоит отметить, когда Иисус был ритуально омыт для "покаяния в грехах" Иоанном Крестителем. Конечно, у Иисуса не было греха, и ему не нужно было каяться, но он сделал это из послушания, чтобы "исполнить всю праведность".

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традициипраздникикатолицизмПресвятая Дева Марияхристианство.
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