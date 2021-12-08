Почему Тигр не любит лак на голове женщин в Новогоднюю ночь 31 декабря: какую прическу и цвет волос выбрать для встречи 2022 года?

Символом следующего года станет Голубой Водяной Тигр, которому необходимо угодить с самого первого дня 2022 года. Для того, чтобы в наступающем году вас не преследовали неудачи, и окружала только удача, вам стоит обратить внимание на внешний вид, чтобы точно понравиться хищнику. В том числе, это относится и к тому, какая прическа будет на вашей голове в канун Нового года.
Ни для кого не секрет, что Тигр является требовательным и прихотливым животным. Его характер всегда меняется, и считается, что именно Тигру угодить сложнее всех. Однако, символ следующего года будет находиться в водной стихии, что значительно смягчит его характер. Тем не менее, вашему имиджу необходимо уделить должное внимание.
Тигру нравится естественность и красота, которую дает природа. Поэтому вам точно нельзя менять имидж полностью: кардинально менять длину волос или перекрашиваться в другой цвет. Помимо этого, Тигр точно не оценит лак на вашей голове, потому что его оттолкнет контрастный внешний вид, который отличается от вашей первоначальной прически. Для встречи Нового 2022 года стоит сделать аккуратную прическу, которая будет подчеркивать достоинства вашего лица и тела.
Идеальным вариантом станут легкие локоны. Легкая завивка волос подчеркнет ваши красивые черты лица и омолодит вас. Помимо этого, Тигру понравится какой-либо эффектный хвост, который будет выглядеть и привлекательно, но и просто. То же самое касается и пучков всех видов, которые будут выглядеть очень минималистично и естественно. Стоит отметить, что заплетенные волосы тоже привлекут внимание хищника в хорошем смысле этого слова. Если вы сделаете любую другую прическу, которая не будет требовать большой работы над вашими волосами, то весь следующий год станет для вас удачным.