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Покупайте 8 декабря свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

11:48:0812/7/2021
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт kurer-sreda.ru.

Номер 15 городской газеты «Курьер.Среда.Бердск» вышел 8 декабря. Фото: «Курьер.Среда»

Сегодня, 8 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №15/2021.

В номере вы прочтете: Тема номера – судьба свалки, решат Минобороны и Министерство ЖКХ. Кто из депутатов подписал обращение к правительству, а кто отказался. Поименный список.

1. На сколько вырастет плата за проезд в муниципальных автобусах?
2.График выплат детских пособий за декабрь.
3. Нобелевский лауреат премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на вопросы «Курьер.Среда». О чем бы он хотел спросить президента Путина?
4. Полиция рассказала, как борется с закладками наркотиков в Бердске и Искитиме.
5. Коммунисты и общественники протестуют против кура кодов.
6. Бердчане с высокой температурой сутками ждут врача на дом по вызову. История из первых уст.
7. Цифру умерших от ковида не раскрывают в Бердске.
8. Регоператор по вывозу мусора «Новосибирск-Экология» объявил себя банкротом.
9. Власть купила детский сад у Виктора Голубева.
10. Когда в Бердске начнется обещанная год назад транспортная реформа.
11. Пожилые люди поднимаются по лестнице на третий этаж в поликлинике. Лифт не работает.
12. Читатели «Курьера» собрали 200 тысяч рублей на покупку реабилитационных средств для мальчика с ДЦП.
13. Срочно нужна помощь бердчан в сборе средств на подарки детям из туберкулезного санатория Новосибирска.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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газетасвежий номер"Курьер.Среда.Бердск"
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