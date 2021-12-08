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Лучшие и худшие даты по лунному календарю для квашения капусты в 2021-2022 гг: декабрь, январь, февраль

4:00:1412/8/2021
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Лунный календарь может помочь многим людям в самых разных делах.

Для приготовления капусты необходимо выбрать подходящую дату. Фото: Flickr.com
Для приготовления капусты необходимо выбрать подходящую дату. Фото: Flickr.com

В России капуста является одним из самых популярных овощей. Во многом это связано с доступностью и прекрасным вкусом капусты, которую можно использовать во многих блюдах. Одно из них заняло особое место на нашем столе — квашеная капуста. Она достаточно легка в приготовлении, однако время от времени некоторые хозяюшки могут заметить, как результат оставляет желать лучшего. Это может быть связано с негативным влиянием Луны.

Какие дни зимы лучше всего подходят для квашения капусты?

Согласно лунному календарю, существуют как благоприятные, так и неблагоприятные дни для квашения капусты.

В декабре заняться готовкой стоит с 5 по 9 и с 12 по 16 числа. Отказаться же от готовки необходимо с 2 по 4, а также с 18 по 20 числа.

В январе к удачным дням относятся 5, 6, 7, 10, 11 и 15 числа. К неудачным — периоды с 1 по 3, с 16 по 18, а также два последних дня месяца: 30 и 31 января.

В феврале лучшими днями станут 7, 8, 9, 12, 13 и 14 числа. А неудачными: 1, 2, 15, 16, а также 17 февраля.

В благоприятные дни капуста может получиться наиболее сочной и хрустящей. Тогда как в неблагоприятные даты она может разочаровать как вас, так и ваших гостей. В этой ситуации стоит прислушаться к советам лунного календаря.

Добавим, что лунный календарь помогает не только желающим приготовить квашеную капусту. С помощью него можно забыть о плохих результатах в повседневных делах. Речь идет как о всевозможных повседневных делах — от уборки дома до посещения салона красоты —, так и о проведении мистических обрядов. Благодаря лунному календарю можно решить, когда лучше всего провести мощный ритуал или заговор на привлечение счастья, любви и денег в свою жизнь.

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капустаблагоприятные делаквашение
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