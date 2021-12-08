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Погода 31 декабря в Москве: выпадет ли снег в 2021 году?

11:00:0612/8/2021
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Метеорологи опубликовали официальный прогноз погоды на 31 декабря в Москве.

Погода на новогоднюю ночь в Москве зачастую была благоприятной. Фото: Pixabay
Погода на новогоднюю ночь в Москве зачастую была благоприятной. Фото: Pixabay

Москва считается одним из самых атмосферных городов России для празднования Нового года. Многие жители регионов посещают столицу именно в январские каникулы. Для того, чтобы построить планы на то, как провести новогоднюю ночь, необходимо знать, какая погода ожидается в этом городе. Синоптики опубликовали прогноз погоды на 31 декабря для всех жителей и гостей Москвы.

Стоит отметить, что в столице будет очень благоприятная новогодняя погода. Температура воздуха не будет опускаться ниже минуса двух градусов по Цельсию. Весь день столбик термометра будет находиться выше нуля, и ближе к полуночи, к празднованию Нового 2022 года, температура воздуха будет держаться на отметке в ноль градусов.

Ожидать снег 31 декабря стоит ожидать только в первой половине дня. Стоит отметить, что из-за плюсовой температуры возможен мокрый снег с дождем, но к началу следующих суток 1 января точно не будет никаких осадков. Обилие снега точно не потревожит жителей и гостей столицы, что нельзя сказать о высокой влажности. На протяжении всего дня она будет держаться на отметке в 92-95%. Ближе к новогодней ночи она может опуститься до 90%.

Зато ветер точно не прибавит лишних проблем для всех, кто решил праздновать Новый год на улицах Москвы. Весь день его скорость не поднимется выше трех метров в секунду.

Стоит отметить, что такая же благоприятная погода 31 декабря ожидается по всей Московской области и близлежащих городах. Похожий циклон придет и на северные районы России, в том числе, на Санкт-Петербург, который тоже является популярным для посещения на новогодние каникулы городом. В целом, погода будет очень теплой и безветренной, а осадки пройдут только в начале дня.

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прогноз на деньпогода в Москве31 декабря 2021
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