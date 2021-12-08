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Почему срочно нужно отдать все денежные долги до 9 декабря: что будет, если не вернете? Важные приметы и вековые традиции

12:00:1112/8/2021
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9 декабря в православной церкви отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца, до которого необходимо вернуть все долги.

9 декабря считается одной из самых важных православных дат зимы. Фото: Pixabay
9 декабря считается одной из самых важных православных дат зимы. Фото: Pixabay

В православной церкви большое внимание уделяется всем великомученикам. Исключением не стал и Георгий Победоносец, день почитания памяти которого отмечается ежегодно 9 декабря. Как и в любую подобную дату, в этот день существует свой ряд запретов, традиций и примет. В этот список входит и обязательное условие раздать все свои денежные долги, что имеет свое обоснование.

В народе 9 декабря называется также Юрьевым днем или Егорием Зимним. В эту православную дату почитания памяти принято молиться Святому Георгию Победоносцу. Чаще всего к нему обращаются с молитвами и просьбами о защите здоровья всех родных и близких, о сохранении домашнего очага и поддержания хороших отношений между всеми домочадцами. Помимо этого, Святого Георгия можно просить о здоровье домашних животных и скота, который есть в вашем хозяйстве.

Стоит отметить, что в этот день были и другие важные традиции, которые почитали наши предки и которым должны следовать все православные верующие. В первую очередь, это касается раздачи всех денежных долгов. Считается, что до Егория необходимо расплатиться со всеми задолженностями, которые накопились у вас до этого дня. Наши предки верили, что если вы не сделаете этого, то на протяжении всего следующего года вам придется прожить в долгах и финансовом недостатке.

Что касается примет на 9 декабря, то по погоде в Юрьев день можно будет определить, какой будет зима. Если в день памяти Георгия Победоносца будет холодная погода и сильные морозы, то зима будет особенно суровой и долгой. То же самое касается зимы, если вы услышите волчий вой. Если же будет метель, то весна будет ранней.

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деньги в долг
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