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9 декабря – годовщина освящения Георгиевского храма в Киеве: что стало с православным местом сегодня

3:30:1812/8/2021,София Мальцева
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Праздник в честь освящения Георгиевской церкви стал одним из главных праздников в Киевском православия, названный Юрьевым, а в украинском народе – “осенний Григорий”.

Мужской монастырь Русской православной церкви в честь великомученика Георгия, один из древнейших в России, в Средние века духовный центр Новгородской республики и богатейший духовный феодал. Фото: Pixabay.com

Георгий Победоносец известен в русском православии как ангел и покровитель великих князей и военной мощи Киевской Руси.

Поэтому князи Киевской Руси соблюдали традицию, основывать храмы и называть их в честь своих Ангелов-хранителей. Так, великий князь Киевский Владимир, который при крещении принял имя Василий, выстроил в Киеве и Вышгороде в честь святого Василия Великого, а князь Изяслав Первый, который был в крещении Дмитрием, основал храм в Киеве в честь великомученика Дмитрия.

Однако сегодня отмечается память освящения одного из первых храмов на Руси – церковь святого великомученика Георгия в Киеве. Именно он был покровителем Ярослава Мудрого. Известно, что храм освятил митрополит Иларион между 1051 и 1054 годами.

Стоит отметить, что праведный сын великого князя Владимира, Ярослав Мудрый, названный при крещении Георгием, сделал достаточно много, чтобы почтить святого Георгия в православном Киеве. Благодаря ему появился город Юрьев и воздвигнут Юрьевская обитель в Новгороде.

Праздник в честь освящения Георгиевской церкви стал одним из главных праздников в Киевском православия, названный Юрьевым, а в украинском народе – “осенний Григорий”. Находился храм великого святого перед вратами храма Святой Софии. Также известно, чтобы построить этот храм, князь Ярослав затратил очень много денег и нанял большое количество строителей, которые строили его достаточно долго.

Считается, что Храм находился на углу современной Владимирской улицы и Георгиевского переулка. Однако сегодня он не сохранился, и неизвестно время его разрушения.

Кроме того, изображение святого Георгия Победоносца можно увидеть на флагах Москвы и Московской области, он отмечает память Юрия Долгорукого, который является покровителем и защитником этого региона.

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православиетрадицииисторияпраздникиосвящение Киевского храма Георгия Победоносца
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