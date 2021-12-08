9 декабря – годовщина освящения Георгиевского храма в Киеве: что стало с православным местом сегодня

Георгий Победоносец известен в русском православии как ангел и покровитель великих князей и военной мощи Киевской Руси.
Поэтому князи Киевской Руси соблюдали традицию, основывать храмы и называть их в честь своих Ангелов-хранителей. Так, великий князь Киевский Владимир, который при крещении принял имя Василий, выстроил в Киеве и Вышгороде в честь святого Василия Великого, а князь Изяслав Первый, который был в крещении Дмитрием, основал храм в Киеве в честь великомученика Дмитрия.
Однако сегодня отмечается память освящения одного из первых храмов на Руси – церковь святого великомученика Георгия в Киеве. Именно он был покровителем Ярослава Мудрого. Известно, что храм освятил митрополит Иларион между 1051 и 1054 годами.
Стоит отметить, что праведный сын великого князя Владимира, Ярослав Мудрый, названный при крещении Георгием, сделал достаточно много, чтобы почтить святого Георгия в православном Киеве. Благодаря ему появился город Юрьев и воздвигнут Юрьевская обитель в Новгороде.
Праздник в честь освящения Георгиевской церкви стал одним из главных праздников в Киевском православия, названный Юрьевым, а в украинском народе – “осенний Григорий”. Находился храм великого святого перед вратами храма Святой Софии. Также известно, чтобы построить этот храм, князь Ярослав затратил очень много денег и нанял большое количество строителей, которые строили его достаточно долго.
Считается, что Храм находился на углу современной Владимирской улицы и Георгиевского переулка. Однако сегодня он не сохранился, и неизвестно время его разрушения.
Кроме того, изображение святого Георгия Победоносца можно увидеть на флагах Москвы и Московской области, он отмечает память Юрия Долгорукого, который является покровителем и защитником этого региона.