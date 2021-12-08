Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5212/7/2021
0

В этот день люди молотили зерно.

Дятел в лесу долго стучит по дереву – к ненастной погоде. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 8 декабря 2021 года

Рождественский пост
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа

Народные праздники и приметы

Климентьев день
По народным обычаям в этот день почитают память священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра.

В этот день люди молотили зерно. Принято было приступать к работе на голодный желудок, чтобы сытость не мешала труду и не клонило в сон.

В старину люди верили, что в этот день вокруг домов бродили волки, поэтому старались не покидать свои жилища.

Если в этот день петухи запоют рано, то скоро наступит оттепель.

Приметы

Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.
Если птицы жмутся к домам – к снегу, играют – к ветру, весело поют – к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев – к потеплению, вечером кормятся дольше обычного – к морозу.
Если полевые мыши на деревню двинулись – ждите холодную зиму.
Дятел в лесу долго стучит по дереву – к ненастной погоде.
Большой иней во всю зиму – тяжелое лето для здоровья.

Источник: my-calend.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникикакой сегодня праздникважные событияприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
В Бердске с 15 декабря 2021 года подорожает проезд в автобусах, заявили в мэрии11
Мэр Евгений Шестернин наказал директора музея Бердска Марину Пащенко за проваленный юбилей радиозавода «Вега»13
В Бердске директор ПАТП Елена Бороздина намерена жаловаться в УЖКХ и ГАИ из-за ДТП с автобусом №7 и Honda CR-V в Микрорайоне - на жутко скользких дорогах могут убиться горожане14

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:52 12/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8 декабря – День художника: поздравления и открытки для ценителей прекрасного
11:15:19 12/7/2021
8 декабря – День художника: поздравления и открытки для ценителей прекрасного
Кому обязательно нужна третья вакцина против коронавируса
11:00:18 12/7/2021
Кому обязательно нужна третья вакцина против коронавируса
Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем
10:45:47 12/7/2021
Магнитные бури 8 декабря 2021: временное затишье или когда ждать серьезного геоудара землянам на этой неделе, рассказываем
Дефицит витаминов может вызвать проблемы с настроением: какие добавки ввести в рацион?
10:30:13 12/7/2021
Дефицит витаминов может вызвать проблемы с настроением: какие добавки ввести в рацион?
Угловой хейлит: О чем говорят «заеды» в уголках рта и как это исправить?
10:00:17 12/7/2021
Угловой хейлит: О чем говорят «заеды» в уголках рта и как это исправить?
«Спасибо!»: Чувство благодарности за все может улучшить ваше здоровье
9:30:45 12/7/2021
«Спасибо!»: Чувство благодарности за все может улучшить ваше здоровье
Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
9:15:38 12/7/2021
Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
9:00:04 12/7/2021
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»
8:30:27 12/7/2021
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»