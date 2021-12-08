Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 8 декабря 2021 года
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа
Народные праздники и приметыКлиментьев день
По народным обычаям в этот день почитают память священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра.
В этот день люди молотили зерно. Принято было приступать к работе на голодный желудок, чтобы сытость не мешала труду и не клонило в сон.
В старину люди верили, что в этот день вокруг домов бродили волки, поэтому старались не покидать свои жилища.
Если в этот день петухи запоют рано, то скоро наступит оттепель.
ПриметыИней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.
Если птицы жмутся к домам – к снегу, играют – к ветру, весело поют – к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев – к потеплению, вечером кормятся дольше обычного – к морозу.
Если полевые мыши на деревню двинулись – ждите холодную зиму.
Дятел в лесу долго стучит по дереву – к ненастной погоде.
Большой иней во всю зиму – тяжелое лето для здоровья.
Источник: my-calend.ru