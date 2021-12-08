Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 декабря 2021 в России и мире

• День художника
• День Великого Незнания
• День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Рождество Богородицы» Исааковская
• Праздник иконы Божией Матери Двинская
• День российского казначейства
• День орнаментальной музыки
• Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии (Feast of the Immaculate Conception)
• День памяти священномученика Петра Александрийского
• День памяти священномученика Климента Римского
• День сала (National Lard Day) - США
• День шоколадного пирожного (National Brownie Day) - США
• День рождественской ёлки (National Christmas Tree Day) - США
• День бармена (National Bartender Day) - США
• День матери (Dia de la Madre) - Панама
• День финской музыки (Finlandska musikens dag) - Финляндия
• День «Прислушайтесь» (Take it in the Ear Day) - США
• День пляжа - Уругвай
• День Конституции (Konstitutsiya kuni) - Узбекистан
• День просветления Будды, День бодхи (Bodhi Day) - Япония
• День Конституции (Ziua Constitutiei) - Румыния
• День молодёжи (National Youth Day) - Албания
• Праздник света в Лионе (Fete des Lumieres) - Франция
• Праздник богини Ишчель - Мексика
• День Конституции - Северные Марианские острова
• День сражения (Battle of the Falklands Day) - Фолклендские острова
• День студента - Болгария, Македония
• Национальный праздник (Festa di a Nazione) - Остров Корсика
• День святого Климента Охридского (Saint Clement of Ohrid Day) - Македония
• День святой покровительницы (Santa Marian Kamalen Day) - Гуам
• День Карибского сообщества (CARICOM-Cuba Day) - Куба
• День работников радио и телевидения - Кыргызстан
• Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы
• Климентьев день (Клим Холодный)
Важные события:• 8 декабря 1931 года в США запатентован коаксиальный электрический кабель
• 8 декабря 1955 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила флаг Евросоюза
• 8 декабря 1991 года подписано Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru