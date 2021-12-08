Открывший стрельбу в столичном МФЦ заранее спланировал нападение

В Москве мужчина, который совершил вооруженное нападение на отделение МФЦ, заранее спланировал свое нападение. Там 45-летний Сергей Глазов пришел в отделение МФЦ, а когда его попросили надеть маску, он отказался и сразу начал стрельбу. Известно, что он живет в пяти кварталах от ведомства, в котором произошел инцидент, а соседи нападавшего говорят о нем, как о неадекватном человеке. Также сообщается, что в 2010 году он демобилизовался из армии в звании подполковника.
Некоторое время назад сообщалось, что преступник открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова, однако позже стало известно, что оружие было переделано из травматического.
Трагедия произошла 7 декабря, в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. В результате нападения погибли два человека, пострадали еще четыре столичных жителя, одной из них оказалась 10-летняя девочка. Нападавшего удалось задержать. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное уголовное по статье 105 УК РФ – убийство двух или более лиц.