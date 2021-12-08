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08.12
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Документы администрации Бердска: постановление №3734 О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 19.12.2014 № 4681 «О создании Градостроительного Совета при администрации города Бердска»

1:54:3512/8/2021
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Постановление администрации города Бердска от 30 ноября 2021 года №3734 О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 19.12.2014 № 4681 «О создании Градостроительного Совета при администрации города Бердска». Дата опубликования 08.12.2021.

Документы администрации Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 №3734

О внесении изменений в постановление администрации города
Бердска от 19.12.2014 № 4681 «О создании Градостроительного
Совета при администрации города Бердска»

В целях приведения в соответствие кадровым изменениям
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Бердска от 19.12.2014 № 4681 «О создании Градостроительного Совета при администрации города Бердска», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Бердска от 16.06.2021 № 1834 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 19.12.2014 № 4681 «О создании Градостроительного Совета при администрации города Бердска».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск», сетевом издании «Kurer-sreda.ru» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А.Шестернин

Приложение
к постановлению администрации города Бердска
от 30.11.2021 № 3734

«Приложение № 1
к постановлению администрации города Бердска
от 19.12.2014 № 4681

СОСТАВ
Градостроительного Совета при администрации
города Бердска

Шестернин Евгений Анатольевич - Глава города Бердска, председатель; Захаров Владимир Николаевич - заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству), заместитель председателя; Добкин Иван Валерьевич - архитектор I категории управления градостроительства администрации города Бердска, секретарь комиссии; Антонов Антон Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства»; Болтрукевич Константин Владимирович - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Голубев Владимир Алексеевич - председатель Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Ерохин Григорий Порфирьевич - заведующий кафедрой «Градостроительство и Ландшафтная архитектура» Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств города Новосибирска (по согласованию); Есиков Дмитрий Сергеевич - начальник управления градостроительства администрации города Бердска; Захаров Владимир Юрьевич - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Лиманский Юрий Ильич - директор общества с ограниченной ответственностью «КодА» (по согласованию); Матко Виктор Николаевич - главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске (по согласованию); Минин Иван Сергеевич - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Пономарев Василий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управления гражданской защиты города Бердска»; Постников Владимир Александрович - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Пронюшкин Анатолий Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»; Савко Михаил Владимирович - генеральный директор открытого акционерного общества «СибНИИградостроительства» (по согласованию); Крашенинников Евгений Викторович - начальник отдела организации работ по БДД и контроля МКУ «УЖКХ» (по согласованию); Степоненков Николай Анатольевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Новосибирской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области (по согласованию); Урюмцев Роман Борисович - главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «КодА» (по согласованию); Шинкевич Дмитрий Николаевич - начальник управления земельных отношений администрации города Бердска; Щербенева Марина Валерьевна - председатель Бердской городской Общественной палаты (по согласованию);

Опубликовано в газете «Курьер.Среда.Бердск» №15(694) от 08.12.2021г

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