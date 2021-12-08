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Срок действия ПЦР тестов сократили до 48 часов из-за штамма омикрон

2:04:1312/8/2021
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В Роспотребнадзоре сообщили, что люди, контактировавшие с зараженными, должны сдавать ПЦР-тесты только при проявлении каких-либо симптомов.

Роспотребнадзор сократил действие отрицательных результатов ПЦР-тестов до 48 часов. Фото: Pixabay.com

В России Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов. Ране они были действительны 72 часа. Такое постановление главного государственного санитарного врача России было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 7 декабря. Также представители ведомства сообщили, что люди, контактировавшие с зараженными, должны сдавать ПЦР-тесты только при проявлении каких-либо симптомов. По словам экспертов, выписка пациентов, которые имели контакт с болеющими, осуществляется без ПЦР-тестов, если за период карантина у них не было выявлено никаких симптомов COVID-19.

– Срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов сокращен до 48 часов с момента получения результатов. А все, кто контактировали с зараженными лицами, не должны сдавать такой анализ, если у них не было выявлено никаких симптомов, – говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о таких намерениях. Она пояснила свои планы тем, что возможности нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон» может представлять особую опасность для здоровья человека. А 6 декабря были выявлены первые два случая заражения такой разновидностью вируса в России. Известно, что заболевшими оказались граждане, прибывшие из Южной Африки.

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