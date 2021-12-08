Как Ярослав Мудрый построил храм великомученика Георгия Победоносца в Киеве и какие реликвии в честь святого существуют сегодня

Святой Георгий относится к одному из самых известных христианских святых, он также известен как покровитель Руси Киевской. Где в честь святого был построен первый Киевский храм Ярославом Мудрым. Помимо этого общеизвестного факта, святой Георгий также является покровителем ряда других стран, включая Португалию, Грузию, Литву и Грецию, Англию. Самая популярная легенда об этом святом – в которой он убивает дракона. Поэтому Святой Георгий чаще всего изображается в виде рыцаря верхом на лошади и в процессе убийства дракона копьем. Этот образ вдохновлял многих художников на протяжении многих лет и был изображен на различных гербах.
Считается, что Георгий Победоносец был ангелом-хранителем великого князя Ярослава Мудрого, его назвали при крещении Георгием. Поэтому он решил выстроить церковь в честь святого. Кроме того, в 1030 году Ярослав выстроил город Юрьев. А также заложил мужской монастырь в Новгороде. С тех пор Святой стал покровителем Украины, а также Киевской Руси, в целом. Его почитали во все времена, русские цари и императрицы. Так, именно 9 декабря 1769 года Великая Екатерина Вторая установила первый Императорский Военный орден Святого Георгия Победоносца. Это была высшая воинская награда.
В народной традиции, Юрия Зимнего считали покровителем лесных зверей. Традиционно в праздник в берлоге на зиму засыпал медведь, а волки собирались в стаю, начиная ловить добычу и, часто подходя близко к жилью людей.