Когда дадут пенсию российским пенсионерам в декабре 2021 года

Появление денег на счету всегда поднимает настроение – будь то зарплата, доход от бизнеса или пенсия для пожилого россиянина. Иногда статьи расходов расписаны задолго до зачисления средств на счёт, и так бывает в любом возрасте.
Длительные выходные нередко вносят свои корректировки в финансовое планирование. Особенно когда выплата напрямую зависит от режима работы государственных структур. В первую очередь это касается пенсии по возрасту, которую обычно начисляют в первой декаде месяца. Однако начало января сопряжено с празднованием Нового года и выходными по этому поводу. Посмотрим, как решается вопрос в случае с первой пенсией 2022 года.
Раньше срокаКаникулы для россиян на этот раз продлятся 10 дней, начиная с пятницы 31 декабря. В прошлом году день закрепили в качестве выходного. Завершатся праздники в воскресенье 9 января, а с понедельника трудоспособная страна выйдет на работу.
В строю на время каникул останутся непрерывные производства, магазины, больницы, экстренные службы, транспорт. Структур, начисляющих пенсию, среди этого перечня нет. Поэтому озаботиться вопросом сотрудникам придётся заранее. К тому же законодательство не позволяет выплачивать средства позже срока.
Социальные и страховые пенсии за январь начнут поступать на счета в последнюю неделю 2021 года с понедельника 27-го и до 30 декабря.
Пути полученияПолучить заветные средства пенсионеры смогут привычным для себя путём. Тому, кто предпочитает визит в почтовое отделение, не обязательно отстаивать очередь именно 30 декабря. Почта России наверняка будет работать между Новым Годом и Рождеством. Точный график утвердят ближе к концу декабря.
Доставка на дом будет зависеть от работы отделений, поэтому ждать почтальона следует либо 29-30 декабря, либо 3-6 января.
Если пенсию зачисляют на банковскую карту, то это произойдёт до конца 2021 года. Снять деньги можно в удобный момент с помощью банкомата.
Каждый пенсионер легко может изменить путь получения выплаты, подав заявления лично или через портал «Госуслуги».
Дополнительный подарокНедавно финансовые эксперты и политики заговорили о вероятности зачисления приятных сумм на счёт пенсионеров перед Новым годом. Выступление российского президента Владимира Путина перед прессой ожидается 23 декабря. Возможно, именно там объявят о «подарке» в 5, 10 или даже 15 тысяч рублей.
Депутат Государственной думы Сергей Обухов предполагает, что на этот раз могут одарить даже работающих пенсионеров. Никаких официальных заявлений на этот счёт пока не было.