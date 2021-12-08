В Бердске прокуратура заподозрила в коррупции мэрию и потребовала увеличить количество парковок у домов горожан

Прокуратура Бердска заподозрила коррупционный фактор в нормативах администрации Бердска. Недоразумение у правоохранительного органа вызвало количество парковочных мест в жилых зонах, на площадках общего пользования и различного функционирования. Данный вопрос начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков обсудил с депутатами на комитете 7 декабря.
- У нас там получается было примечание о том, что 50% парковочных мест разрешается размещать за территорией площадки. Прокуратура сказала, что в региональных нормативах эта ссылка была исключена и будьте добры, исключить эту ссылку и в местных нормативах. Мы по требованию прокуратуры эту поправку убираем,- сказал Дмитрий Есиков.
Также руководитель градостроительства отметил, что вопрос о парковках был рассмотрен и на публичных слушаниях. Бердчане неоднократно упоминали о дефиците парковочных мест в городе. Как выяснилось на комитете, вопрос изменения парковочных мест и преобразования правил землепользования и застройки будет вынесен на февральскую сессию депутатов. В местные нормативы, по словам Есикова, также внесены и другие изменения. Так, в документы добавятся такие понятия, как «велопарковки», «велопешеходные дорожки» и велосипедные дорожки».
Депутат Елена Белова задала вопрос, как отразятся предстоящие изменения на горожанах.
- Раз мы эту норму исключаем, то ухудшаем условия парковки? - поинтересовалась депутат.
- Наоборот, у жителей увеличивается количество парковочных мест, - ответил Дмитрий Есиков и добавил, что данный норматив отразится на застройщике.
Отметим, что всего в Бердске насчитывается 31 452 автомобиля. На придомовой территории МКД располагаются 14 153 машины. Гаражами пользуются 10 000 жителей города.