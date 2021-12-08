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В Бердске прокуратура заподозрила в коррупции мэрию и потребовала увеличить количество парковок у домов горожан

3:56:2912/8/2021,Алина Бурова
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Вопрос о парковочные местах был активно обсужден на публичных слушаниях. В местные нормативы по требованию правоохранительного органа будут внесены изменения.

Депутаты на комитете обсудили вопрос о парковках. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

Прокуратура Бердска заподозрила коррупционный фактор в нормативах администрации Бердска. Недоразумение у правоохранительного органа вызвало количество парковочных мест в жилых зонах, на площадках общего пользования и различного функционирования. Данный вопрос начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков обсудил с депутатами на комитете 7 декабря.

- У нас там получается было примечание о том, что 50% парковочных мест разрешается размещать за территорией площадки. Прокуратура сказала, что в региональных нормативах эта ссылка была исключена и будьте добры, исключить эту ссылку и в местных нормативах. Мы по требованию прокуратуры эту поправку убираем,- сказал Дмитрий Есиков.

Также руководитель градостроительства отметил, что вопрос о парковках был рассмотрен и на публичных слушаниях. Бердчане неоднократно упоминали о дефиците парковочных мест в городе. Как выяснилось на комитете, вопрос изменения парковочных мест и преобразования правил землепользования и застройки будет вынесен на февральскую сессию депутатов. В местные нормативы, по словам Есикова, также внесены и другие изменения. Так, в документы добавятся такие понятия, как «велопарковки», «велопешеходные дорожки» и велосипедные дорожки».

Депутат Елена Белова задала вопрос, как отразятся предстоящие изменения на горожанах.

- Раз мы эту норму исключаем, то ухудшаем условия парковки? - поинтересовалась депутат.

- Наоборот, у жителей увеличивается количество парковочных мест, - ответил Дмитрий Есиков и добавил, что данный норматив отразится на застройщике.

Отметим, что всего в Бердске насчитывается 31 452 автомобиля. На придомовой территории МКД располагаются 14 153 машины. Гаражами пользуются 10 000 жителей города.

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