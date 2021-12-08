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Москвич, устроивший расстрел в столичном МФЦ ранее служил в Службе внешней разведки

2:57:4012/8/2021
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После случившегося инцидента преступника доставили в отделение полиции для проведения допроса, однако в кабинете следователя он вел себя неадекватно и дать какие-либо показания не смог.

Стрелявший в столичном МФЦ бывший подполковник служил в Службе внешней разведки. Фото: скриншот с видео ТВЦ

Открывший стрельбу в московском отделении МФЦ 45-летний Сергей Глазов служил в Службе внешней разведки. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT в своем Telegram-канале. Также известно, что Глазов является бывшим подполковником. Сообщается, что после случившегося инцидента преступника доставили в отделение полиции для проведения допроса, однако в кабинете следователя он вел себя неадекватно и дать какие-либо показания не смог.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что появились первые кадры стрельбы в столичном отделении МФЦ. На записи камер видеонаблюдения попали события преступления. На них в коридор помещения выходит женщина в синем халате, подойдя к двум мужчинам она что-то говорит, указывая рукой на один из кабинетов, те приближаются к указанному месту, однако внутрь не заходят. Затем из него резко начинают выбегать люди. Последним, кто вышел из пространства, оказался мужчина в форме охранника, он бежал и держался за левый бок. Следом за ним не спеша выходит и стрелок, пытается стрелять в спины бежавшим, однако у него клинит пистолет.

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