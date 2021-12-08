Новосибирский инспектор ДПС заявил о психологической травме после гибели Векила Абдуллаева в Мошково

В Мошково 28-летний сотрудник ДПС Денис Букин заявил на заседании суда, что не помнит точных подробностей трагедии, в которой 19-летний Векил Абдуллаев был застрелен в голову, а после скончался в медучреждении от полученного ранения. Причина пробелов в памяти сотрудник называет психологическую травму. Такие показания он дал в Октябрьском районном суде Новосибирска 7 декабря. Известно, что заявитель является напарником Александра Гусева, из пистолета которого и был застрелен погибший. Обвиняемыми по данному делу проходят друзья погибшего – Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов.
По словам Букина, который проходит потерпевшим по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции заявил, что 28 мая случилась погоня, в результате которой у сотрудников полиции случилась словесная перепалка с пассажирами и водителем машины. Букин заявляет, что сотрудники полиции представились, а в ответ услышали мат в свой адрес. После этого инспекторы пообещали доставить всю компанию в отдел.
Услышав такое заявление, Курбанов не стал подчиняться требованиям инспекторов, им пришлось применить физическую силу, чтобы проводить его до автомобиля. Тогда Илькин Исмаилов и Векил Абдуллаев подбежали к полицейским и начали их оскорблять, а последний даже применил насилие. В ходе потасовки Абдулаев получил огнестрельное ранение в голову. А через некоторое время он умер в районной больнице. После чего инспектора Гусева арестовали за превышение должностных полномочий, однако позже он был отпущен под домашний арест. А двое друзей погибшего были арестованы за нападение на сотрудников полиции.
По словам стрелявшего, Абдулаев хватался за пистолет инспектора ДПС, из-за чего ему пришлось его достать и привести в действие. А вот его коллега Букин сказал, что не видел ничего подобного. Также он рассказал, что не помнит большую часть событий, который происходили в тот день, из-за психологической травмы. По его словам, он даже проходил лечение у психолога после трагических событий.