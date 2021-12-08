В Москве задержали насильника, пытавшегося зарезать выпавшую из окна девушку

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали насильника, который пытался зарезать девушку, выпавшую из окна. Таким образом она пыталась спастись от рук злоумышленника. По предварительным данным следственных органов, 28-летний гражданин Таджикистана избил и изнасиловал пострадавшую, она выпала из окна четвертого этажа пытаясь спастись от него. Далее преступник спустил вниз и нанес своей жертве ранение в шею. Свидетелями происшествия стали прохожие, которые тут же вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие на место преступления врачи спасли жизнь пострадавшей. Сейчас она госпитализирована в медучреждение. Ее состояние оценивается, как тяжелое.
– При совместной работе Следственного комитет России по столичному региону и сотрудников Уголовного розыска, была установлена личность подозреваемого, – сообщается в ведомстве.
Сейчас на злоумышленника завели сразу два уголовных дела, его обвиняют в покушении на убийство и в совершении изнасилования. Ведутся следственные действия. Обвиняемый уже заключен под стражу.