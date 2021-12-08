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В Москве задержали насильника, пытавшегося зарезать выпавшую из окна девушку

3:34:2812/8/2021
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28-летний гражданин Таджикистана избил и изнасиловал пострадавшую, она выпала из окна четвертого этажа пытаясь спастись от него.

Следственный комитет
Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство. Фото: Следственный комитет

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали насильника, который пытался зарезать девушку, выпавшую из окна. Таким образом она пыталась спастись от рук злоумышленника. По предварительным данным следственных органов, 28-летний гражданин Таджикистана избил и изнасиловал пострадавшую, она выпала из окна четвертого этажа пытаясь спастись от него. Далее преступник спустил вниз и нанес своей жертве ранение в шею. Свидетелями происшествия стали прохожие, которые тут же вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие на место преступления врачи спасли жизнь пострадавшей. Сейчас она госпитализирована в медучреждение. Ее состояние оценивается, как тяжелое.

– При совместной работе Следственного комитет России по столичному региону и сотрудников Уголовного розыска, была установлена личность подозреваемого, – сообщается в ведомстве.

Сейчас на злоумышленника завели сразу два уголовных дела, его обвиняют в покушении на убийство и в совершении изнасилования. Ведутся следственные действия. Обвиняемый уже заключен под стражу.

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изнасилованиевыпала из окнаУбийство.
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