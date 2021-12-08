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Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой

5:30:3512/8/2021,София Мальцева
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Память святого отмечается на Руси с давних пор. В народе праздник назвали Юрьевым днем.

До этого дня крестьяне утепляли окна и обивали двери, чтобы защититься от морозов. Фото: Pixabay.com

9 декабря вспоминается история святого великомученика Георгия Победоносца. Вокруг этого имени также появилась необычная легенда о драконе, которого римский солдат убил и спас город.

Дракон долгое время требовал человеческих жертв. По легенде, дракон стал вымогать деньги у деревенских жителей. Когда у них кончился скот и деньги для дракона, они стали приносить человеческие жертвы раз в год. Это было допустимо для жителей, пока любимая принцесса не была выбрана в качестве следующей жертвы. Когда девушку подвели к специальному месту и оставили там, в ожидании чудовища, то из воздуха вдруг явился святой Георгий Победоносец, в красном плаще и на белом коне. Он выглядел как статный и очень высокий воин, который пронзил копьем горло дракона.

Однако первичная история жизни святого Георгия была бы очень похожа на историю многих его современных мучеников, то есть отказавшихся отказаться от своей христианской веры перед лицом преследующего языческого императора и заплативших за это своими жизнями, если бы не одна конкретная история. По преданию он служил обычным римским солдатом в период правления Диоклетиана, прославившегося своими гонениями христиан. Тогда Георгий прочел приказ об уничтожении христиан, если те не отрекутся от своей веры и разорвал его на части при императоре. За это его семь раз пытали, а затем обезглавили.

Память святого отмечается на Руси с давних пор. В народе праздник назвали Юрьевым днем.

Перед тем как поехать в дальнюю дорогу 9 декабря необходимо отслужить молебен о хорошем завершении путешествия.

Также считается, что зима окончательно вступает в свои права 9 декабря. До этого дня крестьяне утепляли окна и обивали двери, чтобы защититься от морозов.

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традицииисторияпраздникизапретыДень святого Георгия Победоносца
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