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При стрельбе в московском МФЦ пострадала 10-летняя девочка. Она вышла из комнаты, чтобы попить

3:53:4412/8/2021
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45-летний стрелок выстрелил в сотрудника учреждения, а затем навел дуло пистолета на ребёнка испустил курок. К счастью, пуля прошла по касательной.

Раскрыты подробности ранения 10-летней девочки в столичном отделении МФЦ. Фото: Pixabay.com

В Москве 10-летняя девочка получила огнестрельное ранение в результате стрельбы в местном отделении МФЦ. Известно, что София случайно оказалась на месте происшествия. Она приехала в ведомство по делам вместе со своими родителями. Ее мать отправилась на второй этаж, чтобы оформить необходимые документы, а отец ребенка вместе с ней направился в детскую комнату. Однако через некоторое время девочка захотела пить и подошла к кулеру. В этот момент в помещение вошел вооруженный Сергей Глазов.

По словам девочки, 45-летний стрелок выстрелил в сотрудника учреждения, а затем навел дуло пистолета на нее испустил курок. Пуля прошла по касательной. В результате она успела убежать и найти своего отца. После их эвакуировали из здания, а саму девочку доставили в Морозовскую детскую больницу. Софии провели операции, врачи сообщают, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что Сергей Глазов устроивший стрельбу в столичном отделении МФЦ ранее служил в Службе внешней разведки. Он покинул службу в звании подполковника. По предварительной информации, Глазова доставили в отделение полиции сразу после случившегося, однако в кабинете следователя он не смог дать показания из-за своего неадекватного поведения.

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