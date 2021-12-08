Семьи с детьми ждут 10 000 рублей к Новому году-2022: Заявит ли о выплате Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря, рассказываем

Россияне с нетерпением ждут большой пресс-конференции президента страны Владимира Путина, которая назначена на 23 декабря. Ожидается, что глава государства наметит основные тенденции на развитие России на ближайшие годы. Кроме того, большинство бедных семей с детьми верят в то, что Владимир Владимирович объявит разовую выплату в размере 10 000 рублей к Новому году-2022.
Эти деньги, по словам родителей, не помешали бы в канун 31 декабря - цены на все вросли в разы. Так, купить елочку для дома в 2021 году придется с ростом цены на 30%. Также дети ждут подарки и, конечно же, аппетитный новогодний стол.
Ранее отмечалось. что к концу 2021 года в бюджете страны отмечается профицит - полученные средства превышают траты, а значит - их можно направить на более важные социальные нужды. Владимир Путин также говорил, что самый главный приоритет власти - поддержка россиян, которые в большей степени пострадали от пандемии коронавируса.
Напомним, по 10 000 рублей семьи с ребятишками получали в августе 2021 года. Тогда выплата распространилась на детей от 6 до 18 лет. Деньги родители потратили на подготовку сыновей и дочек к школе, как из задумывалось властью. Большинство пенсионеров получили 10 000 рублей в сентябре этого года. И это стало большой помощью пожилым гражданам страны.