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Семьи с детьми ждут 10 000 рублей к Новому году-2022: Заявит ли о выплате Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря, рассказываем

4:21:2812/8/2021
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Эти деньги, по словам родителей, не помешали бы в канун 31 декабря - цены на все вросли в разы. Так, купить елочку для дома в 2021 году придется с ростом цены на 30%. Также дети ждут подарки и, конечно же, аппетитный новогодний стол.

Семьи с детьми ждут поддержку от государства. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Все пособия Путина
График выплаты детских пособий с 3 до 7 лет за январь 2021 уже известен

График выплаты детских пособий с 3 до 7 лет за январь 2021 уже известенВыплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабряЕщё 591 новости

Россияне с нетерпением ждут большой пресс-конференции президента страны Владимира Путина, которая назначена на 23 декабря. Ожидается, что глава государства наметит основные тенденции на развитие России на ближайшие годы. Кроме того, большинство бедных семей с детьми верят в то, что Владимир Владимирович объявит разовую выплату в размере 10 000 рублей к Новому году-2022.

Эти деньги, по словам родителей, не помешали бы в канун 31 декабря - цены на все вросли в разы. Так, купить елочку для дома в 2021 году придется с ростом цены на 30%. Также дети ждут подарки и, конечно же, аппетитный новогодний стол.

Ранее отмечалось. что к концу 2021 года в бюджете страны отмечается профицит - полученные средства превышают траты, а значит - их можно направить на более важные социальные нужды. Владимир Путин также говорил, что самый главный приоритет власти - поддержка россиян, которые в большей степени пострадали от пандемии коронавируса.

Напомним, по 10 000 рублей семьи с ребятишками получали в августе 2021 года. Тогда выплата распространилась на детей от 6 до 18 лет. Деньги родители потратили на подготовку сыновей и дочек к школе, как из задумывалось властью. Большинство пенсионеров получили 10 000 рублей в сентябре этого года. И это стало большой помощью пожилым гражданам страны.

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пособие на детейВыплата.10 000 рублей в декабре 2021 года
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