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В Новосибирске ковидный госпиталь получил пугающую посылку из Франции

4:18:3612/8/2021
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Кто является точным отправителем посылки, пока неизвестно. Как сообщил главный врач учреждения Александр Осадчий, посылка была получена 7 декабря на почте.

Ужасную посылку прислали в одну из Новосибирских больниц. Фото: Poixabay.com

В Новосибирске Городская больница № 3 получила тревожную посылку из Франции. В конверте были три диска с фильмами ужасов. Кто является точным отправителем посылки, пока неизвестно. Как сообщил главный врач учреждения Александр Осадчий, посылка была получена 7 декабря на почте. Медперсонал не стал смотреть диски с фильмами, однако теперь они гадают, кто бы мог быть инициатором такой идеи.

– Мы определили по почтовым маркам, что конверт прибыл из Франции, это все координаты, которые у нас есть. Вскрывать его было не страшно, а вот знакомиться с содержимом – жутко. Раскрыть загадку нам так и не удалось, нет никаких идей, кто и для чего мог бы это сделать, – заявил доктор.

Первый фильм называется «Туман», в нем рассказывается история про городок Антонио, где местные жители сожгли и ограбили корабль с прокаженными. Однако спустя сто лет их тела вернулись в населенный пункт вместе с туманом. Следующий фильм о зомби-апокалипсисе режиссера Джорджа Ромеро, который считается королем зомби-жанра. Ну и третий фильм «Психо», в нем расследуется убийство девушки Мэрион.

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