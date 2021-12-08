В Новосибирске ковидный госпиталь получил пугающую посылку из Франции

В Новосибирске Городская больница № 3 получила тревожную посылку из Франции. В конверте были три диска с фильмами ужасов. Кто является точным отправителем посылки, пока неизвестно. Как сообщил главный врач учреждения Александр Осадчий, посылка была получена 7 декабря на почте. Медперсонал не стал смотреть диски с фильмами, однако теперь они гадают, кто бы мог быть инициатором такой идеи.
– Мы определили по почтовым маркам, что конверт прибыл из Франции, это все координаты, которые у нас есть. Вскрывать его было не страшно, а вот знакомиться с содержимом – жутко. Раскрыть загадку нам так и не удалось, нет никаких идей, кто и для чего мог бы это сделать, – заявил доктор.
Первый фильм называется «Туман», в нем рассказывается история про городок Антонио, где местные жители сожгли и ограбили корабль с прокаженными. Однако спустя сто лет их тела вернулись в населенный пункт вместе с туманом. Следующий фильм о зомби-апокалипсисе режиссера Джорджа Ромеро, который считается королем зомби-жанра. Ну и третий фильм «Психо», в нем расследуется убийство девушки Мэрион.