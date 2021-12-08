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Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец

6:00:0112/8/2021,София Мальцева
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Рыцарство – это кодекс чести, которому следовали рыцари в доспехах. Они должны были поклясться быть храбрыми, справедливыми, верными своему слову и защищать слабых и бедных.

Святой Георгий символизирует мужество и рыцарство. Фото: Pixabay.com

Святой Георгий, согласно церковному преданию, был солдатом, занимавшим довольно высокую должность при Диоклетиане, но, когда открыто стал исповедовать христианство, то за это его казнили. Легендарным подвигом Георгия считается убийство дракона и спасение принцессы.

Святой Георгий символизирует мужество и рыцарство. Рыцарство – это кодекс чести, которому следовали рыцари в доспехах. Они должны были поклясться быть храбрыми, справедливыми, верными своему слову и защищать слабых и бедных. Конечно, не все рыцари соблюдали кодекс, но Святой Георгий соблюдал. Во время своей жизни, святой Георгий служил солдатом в римской армии, когда узнал, что правитель Диоклетиан издал указ о совершении казни всех, кто не отречется от христианской веры и не примет язычество. Тогда он совершил очень смелый поступок: на глазах правителя разорвал этот документ. Это привело в ярость Диоклетиана, и он приказал долго пытать Георгия.

Легенда убийства дракона такова:

Дракон построил свое гнездо у источника, который обеспечивал водой город Силен. Чтобы успокоить дракона, жители города каждый день кормили его двумя овцами, а когда овцы терпели неудачу, они кормили им своих дочерей, выбранных лотереей. Случилось так, что жребий пал на королевну. Обезумевший от горя король сказал народу, что они могут получить все его золото и серебро и половину его королевства, если пощадят его дочь; народ отказался. Когда девушку привели к источнику, то из воздуха возник Георгий Победоносец в рыцарских доспехах и огромного роста на большом белом коне. Он поразил мечом дракона, спас город и доставил принцессу обратно домой.

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традицииисторияпраздникиприметы Святой Георгий Победоносец
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