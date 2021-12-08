В Новосибирске мужчина изнасиловал прохожую в «Берёзовой роще»

В Новосибирске 34-летний мужчина напала на женщину, избил ее до бессознательного состояния, разбил телефон и изнасиловал. Все случилось летом текущего года в парке «Берёзовой роще». Сейчас следственные органы уже завершили расследование данного дела. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области. Тогда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил свою жертву по лицу, после чего она упала на землю. В эту минуту у пострадавшей зазвонил телефон, нападавший разбил его об колено, побоявшись того, что женщина успеет попросить о помощи.
Личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро. Им оказался ранее судимый местный житель. Этому помогли ранения на лице подозреваемого, которые оставила его жертва при сопротивлении: глубокие царапины. Сейчас на него возбуждено сразу два уголовных дела: изнасилование при беспомощном состоянии потерпевшей и умышленное уничтожение чужого имущества. Известно, что обвиняемый признал свою вину, а дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.