«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра

В Бердске в декабре 2021 года на лыжной базе «Метелица» активизировались наркоманы.
Как рассказала «Курьер.Среда» жительница города Валентина М., данный cпортивный комплекс посещает много людей. В частности, группа здоровья, которой руководит женщина, бывает на «Метелице» постоянно. Люди видят оживленные поиски закладок и перекапывание снега голыми руками. Недавно одна из участниц группы ездила на лыжне одна и очень испугалась от происходящего на трассе.
- Моей знакомой трое молодых людей встретились. Они рылись в снегу прямо там, где проходит лыжня. Люди неадекватные и неизвестно, что у этих наркоманов на уме,- сообщила редакции Валентина 8 декабря.
Бердчанка недоумевает, почему не введено видеонаблюдение в местах, где поиски наркотиков ведутся крайне активно.
- Люди на базе и с палочками ходят. Нужно их обезопасить. Страшно это все, - выразила свое мнение горожанка.
Начальник отдела физической культуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина ответила «Курьер.Среда», что на лыжной базе «Метелица» в некоторых местах установлены камеры видеонаблюдения, однако разместить фиксирующие устройства там, где проходит трасса, не предоставляется возможным. Причина этому - технические и финансовые условия.
Директор лыжной базы «Метелица» Сергей Дружков отметил, что руководство обращалось в полицию и заявляло о поисках запрещенных веществ неподалеку от спортивного комплекса. Кроме того, по словам Дружкова, немало наркоманов «шастают» и в Микрорайоне Бердска, а также недалеко от «Чайки».
- Никакого ответа не поступало. Патрулирование было организовано. Все в курсе,- сказал управляющий.
Руководитель отдела спорта добавила, что в настоящее время в школах, спортивных учреждениях ведется огромная пропагандистская и воспитательная работа о вреде наркомании. Детям разъясняют некоторые моменты до самых мелочей.
- Мы делаем все, чтобы наши дети не становились такими. Учреждение «Спортоград» организовывает систематические мероприятия. Зимой стараемся, чтобы дети выходили во двор, играли на хоккейных коробках, а летом взаимодействовали на площадках около дома,- сказала Ашихмина.
Напомним, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос нашей редакции сообщали, что на территории оперативного обслуживания Межмуниципального Отдела МВД России «Искитимский» и Отдела МВД России по г. Бердску регулярно принимаются меры по анализу мест концентрации тайников-закладок наркотических средств. К данным территориям приближены маршруты патрулирования патрульно-постовых служб полиции, в непосредственной близости к указанным местам выставляются наряды скрытого патрулирования, проводятся рейдовые мероприятия силами личного состава отделений по контролю за оборотом наркотиков, в том числе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.