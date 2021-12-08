Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра

6:00:3712/8/2021,Алина Бурова
0

Директор спортивного комплекса заявил, что в полицию они обращались. Руководитель отдела спорта заверила, что с молодежью ведется активная просветительская работа, чтобы дети не стали «такими».

"Метелица" - излюбленное место закладчиков. Фото% Алины Буровой / "Курьр.Среда"

В Бердске в декабре 2021 года на лыжной базе «Метелица» активизировались наркоманы.

Как рассказала «Курьер.Среда» жительница города Валентина М., данный cпортивный комплекс посещает много людей. В частности, группа здоровья, которой руководит женщина, бывает на «Метелице» постоянно. Люди видят оживленные поиски закладок и перекапывание снега голыми руками. Недавно одна из участниц группы ездила на лыжне одна и очень испугалась от происходящего на трассе.

- Моей знакомой трое молодых людей встретились. Они рылись в снегу прямо там, где проходит лыжня. Люди неадекватные и неизвестно, что у этих наркоманов на уме,- сообщила редакции Валентина 8 декабря.

Бердчанка недоумевает, почему не введено видеонаблюдение в местах, где поиски наркотиков ведутся крайне активно.

- Люди на базе и с палочками ходят. Нужно их обезопасить. Страшно это все, - выразила свое мнение горожанка.

Начальник отдела физической культуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина ответила «Курьер.Среда», что на лыжной базе «Метелица» в некоторых местах установлены камеры видеонаблюдения, однако разместить фиксирующие устройства там, где проходит трасса, не предоставляется возможным. Причина этому - технические и финансовые условия.

Директор лыжной базы «Метелица» Сергей Дружков отметил, что руководство обращалось в полицию и заявляло о поисках запрещенных веществ неподалеку от спортивного комплекса. Кроме того, по словам Дружкова, немало наркоманов «шастают» и в Микрорайоне Бердска, а также недалеко от «Чайки».

- Никакого ответа не поступало. Патрулирование было организовано. Все в курсе,- сказал управляющий.

Руководитель отдела спорта добавила, что в настоящее время в школах, спортивных учреждениях ведется огромная пропагандистская и воспитательная работа о вреде наркомании. Детям разъясняют некоторые моменты до самых мелочей.

- Мы делаем все, чтобы наши дети не становились такими. Учреждение «Спортоград» организовывает систематические мероприятия. Зимой стараемся, чтобы дети выходили во двор, играли на хоккейных коробках, а летом взаимодействовали на площадках около дома,- сказала Ашихмина.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос нашей редакции сообщали, что на территории оперативного обслуживания Межмуниципального Отдела МВД России «Искитимский» и Отдела МВД России по г. Бердску регулярно принимаются меры по анализу мест концентрации тайников-закладок наркотических средств.  К данным территориям приближены маршруты патрулирования патрульно-постовых служб полиции, в непосредственной близости к указанным местам выставляются наряды скрытого патрулирования, проводятся рейдовые мероприятия силами личного состава отделений по контролю за оборотом наркотиков, в том числе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лыжнянаркоманыПолиция.перекапывают снегметелица. закладкиЛыжная база "Метелица"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы видели ищущих закладки в городе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
6:00:01 12/8/2021
Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
5:51:04 12/8/2021
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
5:37:23 12/8/2021
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
5:30:35 12/8/2021
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
5:21:38 12/8/2021
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы
5:07:24 12/8/2021
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы
О чем всегда верующие просят святого Георгия Победоносца: три самых главных чудотворных молитвы
5:00:17 12/8/2021
О чем всегда верующие просят святого Георгия Победоносца: три самых главных чудотворных молитвы
Байден предупредил Путина об экономических санкциях в случаи эскалации на Украине
4:49:38 12/8/2021
Байден предупредил Путина об экономических санкциях в случаи эскалации на Украине
В Новосибирске мужчина изнасиловал прохожую в «Берёзовой роще»
4:37:20 12/8/2021
В Новосибирске мужчина изнасиловал прохожую в «Берёзовой роще»
Как Ярослав Мудрый построил храм великомученика Георгия Победоносца в Киеве и какие реликвии в честь святого существуют сегодня
4:30:17 12/8/2021
Как Ярослав Мудрый построил храм великомученика Георгия Победоносца в Киеве и какие реликвии в честь святого существуют сегодня