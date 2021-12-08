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Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь

5:21:3812/8/2021
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Мужчина пережил смерть двух жен. Первая из них выпала из окна 16-го этажа, а вторая сгорела заживо при пожаре. Обе трагедии были признаны случайностями.

Инфаркт миокарда стал причиной смерти сына экс-губернатора Хабаровского края Ишаева. Фото: Pixabay.com

Причиной смерти сына полпреда президента России на Дальнем Востоке Виктора Ишаева стал инфаркт миокарда. Его тело было обнаружено в одном из отелей Хабаровска 4 декабря. А в самом заведении, которое называется «Парус» заявили, что мужчина являлся частым гостем гостиницы. Он заселялся на несколько дней и употреблял там алкогольные напитки. В его номере были также обнаружены бутылки из-под спиртного и запрещенные вещества. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, и как следствие, инфаркт миокарда.

Известно, что у погибшего шестеро детей, которые проживали с тестем на постоянной основе. В 2018 году он решил заняться воспитанием одной из своих дочерей и нарвался на грубость со стороны 63-летнего родственника. Между ними завязалась драка. Тогда сына губернатора обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Однако отец жены его простил. Также сообщается, что мужчина пережил смерть двух жен. Первая из них выпала из окна 16-го этажа, а вторая сгорела заживо при пожаре. Обе трагедии были признаны случайностями.

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