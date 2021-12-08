Байден предупредил Путина об экономических санкциях в случаи эскалации на Украине

Белый дом опубликовал заявление после встречи в онлайн формате президентов США и России. Она состоялась 7 декабря. В документе говорится о том, что Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации на Украине. Подкрепил свои слова Байден тем, что в противном случае Америкой и ее союзниками будут приняты серьезные экономические и иные меры в отношении России. Также главы двух стран обсудили диалог по стратегической стабильности, о вирусах вымогателях и общую работу по региональным вопросам, таким как Иран.
– Джо Байден выразил высокую тревожность США и союзников по поводу ситуации с Украиной. Также президент дал понять, что в случае военной эскалации, страны союзов будут реагировать решительно. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. – говорится в письме.
Однако Кремль не стал никак комментировать данный факт. На сайте появилась лишь информация, констатирующая факт прошедшей встречи. А вот о подробностях онлайн переговоров нет ни слова. Телемост, который состоялся 7 декабря, проходил с помощью защищенной связи, которая использовалась впервые. Российский президент вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры продлились чуть более двух часов.