Восточный гороскоп на 2022 год. Что ждет каждого животного в год Водяного Тигра?

В предстоящем году Белый Металлический Бык оставит свои полномочия и на его замету придет своенравный, свободолюбивый и строгий Черный Водяной Тигр, который и будет являться символом предстоящего 2022 года. За все 365 дней в жизни многих людей разительно изменится целый ряд привычных вещей. Чтобы понять, как именно Черный Водяной Тигр повлияет на вашу судьбу, необходимо обратиться к Восточному Гороскопу.
Восточный гороскоп на 2022 год для каждого животного.
Крыса.
В предстоящем году привыкшим проявлять осторожность Крысам необходимо наконец-то проявить свою решительность, открыться окружающим. Вам необходимо забыть о своей тактике скрытности и заявлять о всех проблемах решительно и четко. В предстоящем году в вас будет достаточно уверенности, чтобы реализовать множество давно запланированных, но отложенных дел, однако может не остаться сил для решающего рывка. Если вы друг почувствуете опасения, то о них следует забыть — тигр, как хищник, защитит вас и поможет своим благословением в любом деле. Не забывайте пользоваться своей интуицией и смекалкой, включайте логику для решения непривычно сложных задач.
Бык.
Ваше стремление искать решение проблем и бросаться на них, как на красную тряпку в предстоящем году не будет работать. Для того, чтобы все дела шли гладко и приводили к тому результату, который вы ожидаете, необходимо тщательно продумывать свои шаги, двигаясь по пути решения трудностей и проблем с осторожностью, с холодной головой и пониманием ситуации. Используя логику и смекалку, не забывайте и о голосе разума — прислушивайтесь к нему, чтобы уберечь себя от непоправимых ошибок. В 2022 году Быков ждет много ярких событий, который оставят очень четкий след в их памяти на долгие годы.
Тигр.
Даже если покровителем года является Черный Водяной Тигр, это не значит, что представителям этого восточного знака на все 100% будет вести в любых делах. В этом году вам предстоит большая борьба за справедливость и свою честь, после которой вы можете завершить год в не лучшем моральном состоянии. Однако не бойтесь внезапных неудач и клеветы, несправедливости, ведь главный покровитель года будет помогать своим чадам и вести их по правильному жизненному пути. Не забывайте слушать не только свои инстинкты, но и душу, и сердце, которые смогут многое вам подсказать. Постарайтесь убрать из своей жизни все ненужное, что мешает вам достигать успеха.
Кролик.
В предстоящем году Кроликам необходимо проявить свою максимальную осторожность. Вам будет необходимо учиться выжидать подходящего момента, быть на чеку и вставлять свое мнение и слова только там, где того действительно требует ситуация. Все ваши переживания, которые обрели фундамент в 2021 году, найдут свое решение в 2022 году, по крайней мере Тигр точно с ними разберется. В результате освобождения от негатива в вашу жизнь придет много добра. Развивайте свои сильные стороны и попытайтесь начать что-то новое — очень скоро вас ждет сокрушительный успех.
Дракон.
В предстоящем году Драконам необходимо проявлять много инициативы и креативности, потому что Тигр ждет ее от них больше всего. Путь к успеху может показаться вам тернистым, однако даже под лежачий камень не течет вода — при определенных приложенных усилиях вы добьетесь многого. Однако при выполнении какого-либо перечня дел не нужно пытаться выполнить все и сразу. В серьезных делах, которые как-либо влияют на вашу жизнь, необходима четкость и последовательность, фиксация на важных сторонах вопроса и важных задачах. Попробуйте стать такими же осторожными и сконцентрированными, как Тигр, и это заметно облегчит вам жизнь.
Змея.
Для Змей 2022 год может показаться крайне тяжелым. Все ваши горящие идеи могут угасать еще в зачатке под строгим взглядом Водяного Тигра. В этом случае астрологи советуют вам отложить все свои проекты и задумки на более благоприятное время и направить силы на помощь кому-то в реализации чужой идеи или замысла — там от вас будет больше пользы. В результате сотрудничества вы можете извлечь для себя очень хорошую выгоду, которая повлияет на вашу карьеру и финансы. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций и неприятностей, используйте свою изворотливость и острый ум, старайтесь сохранять спокойствие и рассудительность.
Лошадь.
Для Лошадей 2022 год предоставит множество ярких моментов и событий, которые могут закружить их в своем ритме. Их неиссякаемая энергия будет бить ключом, заряжая все вокруг, и Тигр не будет этому противостоять, только подстрекая Лошадей получать все возможное из предоставленного момента. Ваше влияние на жизни других людей в 2022 году будет колоссальным, поэтому, если вы решите помочь кому-то или дать совет — действуйте смело и решительно, не слушайте мнения других. Однако старайтесь не расходовать силы на бесполезные занятия, в которых не видите перспективы, иначе вы рискуете упустить что-то действительно важное.
Коза.
В предстоящем году Тигр будет давать Козам множество возможностей для приключений и реализации себя, однако выбор об их принятии стоит только за вами. В данном случае все будет зависеть только от вашего желания и взгляда на ситуацию, понимания того, что может принести вам наименьшее количество трудностей. Постарайтесь быть открытыми ко всему новому и интересному, будьте отзывчивыми к другим людям и очень скоро вы заметите, что многие двери уже давно открыты перед вами. В этом году у вас достаточно энергии, чтобы менять свою жизнь, поэтому дерзайте! Смело фокусируйтесь на больших задачах и уже к концу года вы получите ошеломительные результаты.
Обезьяна.
В 2022 году вам необходимо следить за своим поведением и словами, чтобы не наделать шума. При неосторожном отношении к окружающим, многолетние устойчивые связи, дружба и отношения могут рухнуть в один момент, так что проявляйте больше осторожности. Кроме того, старайтесь сдерживать свои вспышки агрессии, иначе это может привести к ссоре и тому, что покровитель года лишит вас своего благословения. Вступайте в схватку только за то, что для вас действительно очень и очень важно. Работайте над собой, ищите гармонию со своими эмоциями и чувствами и в результате вы сможете достичь многого, покорить даже те вершины, которые еще вчера казались недосягаемыми.
Петух.
Петухов ждет много перемен, от которых вы рискуете даже потерять голову. Для того, чтобы не потеряться в потоке невероятных событий, найдите себе опору в ком-то, кто поможет вам крепко чувствовать землю под ногами. Несмотря на то, что год будет к Петухам благосклонен, не забывайте помогать тем, кто в этом действительно нуждается, а также максимально внимательно отнеситесь к своему здоровью, чтобы оно не принесло вам неприятных сюрпризов. Если вы будете трезво оценивать происходящие с вами ситуации, то очень скоро сможете найти единомышленников и союзников, которые с радостью и полной отдачей помогут вам воплотить в жизнь давно реализуемые планы и мечты.
Собака.
Большую роль в жизнь Собак в предстоящем году сыграет дружба. Только друзья будут для вас опорой в 2022 году, помогут вам достичь того, о чем вы давно и сильно мечтали. В этом случае важно помнить, что каждый поступает с другими так, как хотел, чтобы поступили с ним — не отказывайте близким в помощи и поддержке, подставьте свое плечо в трудную минуту. Чтобы достичь максимального результата и получить из предоставленных возможностей все, Собакам нужно отпустить свое прошлое и начать мыслить немного в другом векторе. Не возвращайтесь к бывшим и не налаживайте контактов с давно ушедшими из вашей жизни людьми, иначе это обернется неприятностями.
Кабан.
В этом году Кабанам предстоит не на шутку разогнаться, забыв о своей медлительности и неторопливости. Не затягивайте с решением важных вопросов, однако старайтесь обдумывать их тщательно, просчитывайте все возможные риски. Астрологи советуют вам не быть слишком добродушными ко всем и проявлять присущую вам строгость и хищные повадки, если понадобится. Вашей добротой могут воспользоваться, а к добру это никогда не приводит. Чтобы достичь желаемого и реализовать все свои планы, Кабану нужно будет пересмотреть свои привычки и жизненные установки, уподобиться поведению Тигра, чтобы заполучить уважение среди окружающих и облегчить себе борьбу за цель и даже мечту.