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Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы

5:07:2412/8/2021
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Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должны направлять в поликлинику или аптечную организацию, он должен иметь возможность приобрести лекарства в тот же день, отметил министр.

Мурашко: пациент после выписки должен быть обеспечен лекарствами в тот же день. Фото: Pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты, которых выписывают из медучреждений, должны иметь возможность приобрести в тот же день лекарственные средства, выписанные им для профилактики заболеваний. Такое вывод был сделан после заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами. В рамах заседания министр определил основные задачи для обеспечения пациентов лекарствами.

– Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должны направлять в поликлинику или аптечную организацию, он должен иметь возможность приобрести лекарства в тот же день, – сказал министр.

Также Мурашко выделил такие задачи, как совершенствование механизмов государственной регистрации и доставки препаратов, дистанционной торговли лекарствами, профилактики дефицита препаратов, а также ряд тактических задач, среди которых своевременное реагирование на отсутствие в аптеке необходимых препаратов, совершенствование их ценообразования и лицензирования. Также глава заявил, что ведомством планируется рассчитать прогнозирование потребности граждан в тех или иных препаратах. Такое решение будет принято для того, чтобы отслеживать ситуацию в регионах.

Также для обеспечения детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями упростит условия доступа к новым препаратам. Которые ранее уже закупались фондом "Круг добра", и проработать возможность их обращения в РФ в течение полугода после регистрации в зарубежной лекарственной упаковке.

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здоровьелекарстватаблеткиМинздравМихаил Мурашко
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