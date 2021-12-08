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08.12
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Как жена узнала, что муж живет на две семьи - история из первых уст

4:59:4412/8/2021
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Мне сразу все стало ясно - муж уже как год жил на две семьи и пудрил мне мозги. Так что, девочки, не бывает дыма без огня. Будьте бдительны, и если что-то идет не так, снимайте розовые очки.

мужчина, ноги, туфли
Все изменяют. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Кристина:

У нас с мужем все было хорошо почти 15 лет, но вскоре я стала замечать, как отношение его крайне изменились. Стал не ночевать дома, ездить в командировки, чего раньше не наблюдалось, стал грубить по пустякам. Я данную ситуацию объяснила своей сестре, она мне посоветовала обратиться к старому знакомому айтишнику, который занимается удаленным доступом к телефонам. Я дала ему номер мужа, он включил мне через час программу, после чего я имела доступ ко всей его переписке. Также слушала все его разговоры и знала адрес, где он находится. Также поднял прошлую переписку с вотсапа за полгода. Мне сразу все стало ясно - муж уже как год жил на две семьи и пудрил мне мозги. Так что, девочки, не бывает дыма без огня. Будьте бдительны, и если что-то идет не так, снимайте розовые очки.

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