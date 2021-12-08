Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки

Новый клип певца Николая Баскова и блогера Дани Милохина набрал 1,5 млн просмотров за 24 часа с момента релиза на YouTube. Видеоряд был записан на трек «Дико влюблены». В ролике Милохин загадывает желание «позврослеть и жить отдельно», а Басков «вернуться назад». На следующее утро артисты просыпаются в телах друг друга, поменявшись жизнями. Теперь Милохин стал занятым Басковым, а сам Басков помолодел и попал в тик-ток-хаус, где происходит беспрерывное веселье и блогеры записывает видеозаписи для своих аккаунтов. Однако через некоторое время оба артиста жалеют о том, что когда-то загадали такие желания.
Клип был снят Тарасом Голубковым, который ранее работал с Кузьмой Скрябиным (музыканта не стало в 2015 году), Артемом Пивоваровым, Monatik, Zivert, Филиппом Киркоровым и другими артистами. Исполнителей хвалят в комментариях пользователи платформы, сейчас ролик набрал 20 тыс. лайков и тысячи комментариев с положительными отзывами. Артисты сотрудничают уже не первый раз, ранее они выпустили совместный трек «Дико тусим», клип на композицию набрал 63 млн. просмотров.